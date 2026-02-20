הרב מיכה הלוי, רב העיר פתח תקווה וראש ישיבת עטרת נחמיה, קורא לשמור על מסורת ישראל בכותל המערבי זאת בעקבות פסיקת בג"ץ בנוגע ל"עזרת ישראל" עבור הרפורמים בכותל.

בסרטון שפרסם לקראת שבת אומר הרב הלוי "בפרשתנו, מתואר מעשה הכרובים שהיו במשכן וכתוב עליהם "ופניהם איש אל אחיו", ואילו במקדש שעשה שלמה כתוב "ופניהם אל הבית". הגמרא אומרת: כאן כשעושים רצונו של מקום, כאן כשאין עושים רצונו של מקום. מה זה בא ללמד אותנו? כשחיים את הרצון האלוקי, זה משתף ומאחד אותנו, אז "פניהם איש אל אחיו". הרצון האלוקי, הדבקות בעשיית רצון ה' - היא מה שמאחד את עם ישראל, ואז "פניהם איש אל אחיו". אך "כשאין עושים רצונו של מקום" - הם מסתירים את פניהם זה מזה, "ופניהם אל הבית".

מה שמאחד את עם ישראל לדורות זו מסורת שמירה על רצון ה'. ברגע שיש מחלוקת על המסורת ורוצים לחדש דבר... אנחנו נמצאים בימים שלא יאומן שעולה לדיון ואיפה עולה לדיון השמירה על המסורת בשריד בית מקדשנו", הדגיש הרב.

הוא הוסיף "הם קוראים לזה "מתווה", אני קורא לזה מסורת. הדבר הזה נתון אך ורק למסורת. מי שרוצים לפרוץ במסורת הם רוצים לשנות לא רק במעמד קדושת הכותל אלא בכל מסורת ישראל. נעשה רצונו של מקום בשמירת מסורת ישראל וזו אחדות עם ישראל - 'ופניהם איש אל אחיו'".