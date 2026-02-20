ממשלת ישראל מסייעת מאז תחילת המלחמה לאויב דרך ה"אספקה ההומינטרית" - נורא ואיום , אבל על זה אל תפילו את הממשלה!

ממשלת ישראל נכנעת שוב ושוב לבג"ץ - גם על זה תפילו את הממשלה!

ממשלת ישראל שיחררה אלפי רוצחים - גם על זה אל תפילו את הממשלה!

אבל אמש נחצה קו אדום - הרגל הגסה ששלח יצחק עמית ברחבת הכותל המערבי היא סיבה חד-משמעית לשבור את הכלים.

את הביזיון הזה לא נוכל לסבול - בניית עזרה מעורבת ברחבת הכותל היא שלב מכריע בהפיכת מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה.

הרפורמים והקונסרבטיבים שואפים בגלוי לשנות את הנרטיב היהודי של מדינת ישראל, וזו המטרה של יצחק עמית בהחלטה המקוממת הזו.

בנימין נתניהו בחר להיות הפעם עם עוכרי ישראל.

אבל אתם - הציונות הדתית, עוצמה יהודית, ש"ס ואגודת ישראל, וגם חברי הכנסת הנאמנים שבליכוד - אתם יכולים לעצור זאת - הגישו עכשיו אי אמון בממשלה שלכם , אם ביבי ידע שלא תהיה לו ממשלה הוא לא יעכב את החוק לקביעת סמכותה של הרבנות הראשית לישראל בניהול המקומות הקדושים.

ואם ביבי יאחוז בדעתו - ללכת יד ביד עם שופטי בג"ץ - הוא אינו ראוי להיות ראש ממשלת ישראל, בחרו לכם מנהיג אחר, מנהיג שנאמן לנשמה של עם ישראל.

זו השעה שלכם - לעת כזאת הגעתם למלכות, ואם החרש תחרישו בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואתם ובית אביכם תאבדו!