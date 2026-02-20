משרד הבריאות עדכן על קריאה להחזרת מוצרי פיסטוקים ממספר חברות, בעקבות הודעות מספקי חומרי גלם ובדיקות שנערכו, אשר העלו נוכחות אפלוטוקסינים ברמה חריגה.

חברת "דין שיווק וקלייה 2021 בע"מ" הודיעה על החזרת המוצר "פיסטוקים טבעיים וקלופים" מהמותג "פינוקים מהטבע", הנמכר כמוצר שקיל, בתוקף עד 06.10.2026, עם ברקודים 976846 ו-977650. לקוחות שרכשו את המוצר מתבקשים להימנע מצריכתו.

ההודעה מצטרפת לקריאה של חברת "חי חממה פיצוחים בע"מ" להחזרת המוצר "פיסטוק מקולף טבעי" מהמותג "חזי חממה", באריזת 150 גרם, עם תאריכי תוקף 14.11.2026, 05.01.2027 ו-14.01.2027, וברקודים 7290019710752 ו-1003367.

בנוסף, חברת "אביקם זינגר סחר ושיווק בע"מ" הודיעה על ריקול לשלושה מוצרים: "מגש פיסטוק קלוף 100 גרם" ו"פיסטוק טבעי מקולף שלם 1 ק"ג" תחת המותג "אגוז הכפר", וכן "פיסטוק טבעי מקולף 120 גרם" תחת המותג "צנובר", לכלל תאריכי הייצור בין 01.02.2025 ועד 17.02.2026. תאריכי התוקף משתנים ויש לבדוק בהתאם למועד הייצור.

חברת "מיאל אימפקס 1986 בע"מ" קראה להחזרת המוצר "פיסטוק חלבי מקולף שלם - 10 קילו", אצוות SMO250153 (תוקף 02/2027) ו-SMO250146 (תוקף 04/2027), מק"ט 60286, שיובא מטורקיה על ידי היצרן סאמו נאטס גידה אייאר איטה סאן. משווקים מתבקשים שלא לשווק את המוצר.

הקריאות להחזרה מתבצעות בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות. אפלוטוקסינים הם רעלני פטריות הנוצרים באופן טבעי ועלולים לגרום למחלות ולפגיעה ארוכת טווח.