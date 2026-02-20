עשרות שלוחי חב"ד הפרוסים ברחבי אוקראינה ומכהנים כרבני ערים מרכזיות במדינה התאספו אתמול בדניפרו לכינוסם השנתי, הנערך בסמיכות לארבע שנים לפלישה הרוסית שתצוין ביום שלישי הקרוב.

הכינוס מתקיים במתחם 'מנורה' - בית חב"ד הגדול בעולם בראשות הרב שמואל קמינצקי - ויימשך עד יום ראשון.

דניפרו, העיר השלישית בגודלה באוקראינה, מאכלסת את הקהילה היהודית המאורגנת הגדולה במדינה. הרבי מליובאוויטש, שגדל בעיר ושאביו רבי לוי יצחק שניאורסון כיהן כרבה לפני כ-90 שנה, כינה אותה "מרכז יהדות אוקראינה".

בשנה האחרונה גברה הדאגה לעיר, לאחר שכוחות רוסיים החלו לכבוש חלקים ממחוז דניפרופטרובסק, וחזית פעילה נמצאת כיום במרחק 150 קילומטרים ממנה.

למרות האפשרות לעזוב, בחרו שלוחי חב"ד להישאר לצד הקהילות שהם משרתים.

"בשנה האחרונה המצב האזרחי במדינה החריף משמעותית, כאשר בכל רגע נתון ישנם מיליוני בתי אב שמנותקים מחשמל וממים, ובתוכם רבבות משפחות יהודיות", אמר יו"ר הקהילות היהודיות באוקראינה, הרב מאיר סטמבלר.

"הצורך בעזרה מהרבנים ובנוכחותם בערים השונות גדל שבעתיים ואנו נרתמים בכל הכוח לטובת המשימה".

אירוע הפתיחה של הכינוס כלל הכנסת ספר תורה שנתרם על ידי משפחת דמצ'קו מקהילת דניפרו עבור הקהילה היהודית במיקולייב שבדרום-מזרח אוקראינה.

גולת הכותרת של הכינוס יהיו סימפוזיונים ודיונים בהם יחלפו הרבנים עצות להתמודדות עם המצב האזרחי המחריף, מתן עזרה לפליטים יהודים, טיפול בפוסט-טראומה בקרב הדור הצעיר, פיתוח מוסדות חינוך בשפה האוקראינית ועזרה למשפחות הפצועים וההרוגים.

בשורה בולטת שהגיעה במהלך הכינוס: ממשלת ישראל אישרה העברת תקציב של 4 מיליון שקלים לפדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה (FJCU) לצורך פינוי אלפי קשישים וניצולי שואה הקופאים בבתיהם בקייב ובערים נוספות שמערכת החשמל בהן קרסה בעקבות תקיפות רוסיות.

"בימים אלו אוקראינה נמצאת תחת גל קור נוסף המועצם שבעתיים נוכח הפצצת מערכת האנרגיה, וחייהם של אלפי קשישים וניצולי שואה יהודים נמצאים בסכנת נפשות", אמר הרב סטמבלר, שהודה לשר זאב אלקין, לשר התפוצות עמיחי שיקלי ולמנכ"ל משרד התפוצות אבי כהן על פעולתם המהירה לאישור הפרויקט.