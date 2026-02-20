סערה ציבורית התעוררה לאחר שהקומיקאי דורון בראונשטיין העלה לרשת קטע סטנדאפ שביצע במתחם "הברווז המנפנף" בתל אביב, ובו התייחס לנעדרת מצפת, הילדה היימנוט קסאו.

בין היתר אמר בראונשטיין במהלך המופע כי "היימנוט הלכה קאפוט" ותהה מדוע עבריין המין ג'פרי אפשטיין לקח את היימנוט. הקטע פורסם על ידו גם ברשתות החברתיות ועורר תגובות זעם מצד גולשים.

השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, תקף את הדברים בחריפות וכתב, "בושה וחרפה. אין מילה אחרת לתאר את ה'קומיקאי' העלוב שמרשה לעצמו לצחוק על דם ליבם של הורים שבתם נעלמה".

"זה לא הומור", הוסיף, "זו רשעות טהורה ושפל מדרגה מוסרי. היימנוט קסאו היא הילדה של כולנו".

בן גביר הוסיף כי "מאז היעלמותה אני בקשר רצוף עם הוריה הגיבורים, והנחיתי את המשטרה להפוך כל אבן, להפעיל כל טכנולוגיה ולא לנוח לרגע עד שנמצא אותה. את הסיכה עם תמונתה של היימנוט שהוריה היקרים הביאו לי, אני עונד על דש חולצתי יום-יום. כדי להזכיר לי את המחויבות העמוקה שלי, של המשרד, של המשטרה ושל המדינה למצוא את הילדה המתוקה הזו".