החלטת בג"ץ אמש (חמישי) בנוגע לרחבה הדרומית בכותל המערבי עוררה סערה פוליטית וציבורית, כאשר שרים בקואליציה מתחו ביקורת חריפה על עצם ההתערבות השיפוטית.

עם זאת, העיתונאי יניר קוזין הזכיר כי מדובר במתווה שאושר כבר בשנת 2016 על ידי ממשלת נתניהו והחרדים. לדבריו, המתווה אינו עוסק ברחבת הכותל המרכזית, אלא ברחבה הדרומית הסמוכה לשער המוגרבים, וכולל את שיפוצה והסדרת כניסה דרך הכניסה הראשית.

בשנת 2017, טרם יישום ההחלטה, דרשו הסיעות החרדיות לבטל את המתווה. ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו הקפיא את יישומו, אך לא הביא החלטת ממשלה חדשה שמבטלת אותו. בהחלטת ההקפאה הנחה להמשיך ולפעול להכשרת הרחבה הדרומית.

אמש בג"ץ קבע כי כל עוד לא התקבלה החלטה אחרת, על הממשלה לפעול ליישום ההחלטה שאושרה על ידה. קוזין אף הדגיש כי בתגובת המדינה לעתירה נמסר שמזכיר הממשלה הונחה לקדם היתר חדש לתיקון הרחבה.

גם סגן ומ"מ יו"ר ההסתדרות הציונית, ד"ר יזהר הס, התייחס לסוגיה והזכיר כי שר המשפטים יריב לוין, המכהן כיום גם כשר הדתות ואחד ממבקרי ההחלטה, היה חבר ממשלה בעת אישור המתווה בינואר 2016 והצביע בעדו.

הס הוסיף כי בדיון בבג"ץ הבהירה נציגת המדינה שהנחיית ראש הממשלה משנת 2017 לקדם את ההיבטים הפיזיים של הרחבה עומדת בעינה, וכי בית המשפט לא כפה מדיניות חדשה אלא דרש לקדם היתר שהממשלה עצמה ביקשה.

לוין נמנה כאמור עם מבקרי החלטת בג"ץ והזהיר מפני חציית "קווים אדומים". הסר סיכם כי "מי שמצביע בעד בממשלה ואז תוקף את עצם יישום ההחלטה - לא מגן על הדמוקרטיה, אלא מנסה לזרוק בוץ על בית המשפט".