עוגת תירס עם גלידה ופופקורן מקורמל

מתכון:באדיבות מחלקת התזונה של מותגי החשמל Kuppersbuschו-Teka

תירס בקינוח? זה אולי נשמע מוזר בהתחלה, אבל השילוב הזה עובד פשוט מצוין. עוגת תירס רכה ועשירה המוגשת לצד גלידה קרה, ריבת חלב ופופקורן מקורמל ופריך - קינוח חגיגי שיוצר חגיגת מרקמים וטעמים בפה. וכל אחד יכול להכין בבי

מצרכים לעוגת התירס:

שימורי תירס - 3 פחיות .

ביצים - 4 יחידות .

חמאה - 115 גרם .

קמח - 150 גרם .

אבקת אפייה - 1.5 כפיות .

סודה לשתייה - 1 כפית .

משחת וניל (או תמצית איכותית) - 1 כפית .

חלב מרוכז - 400 גרם (פחית אחת) .

קורט מלח .



מצרכים לפופקורן מקורמל:

פופקורן מוכן - 110 גרם .

שמן צמחי - 30 מ"ל (להכנת הפופקורן, אם מכינים מאפס) .

סוכר לבן - 200 גרם .

מים - 100 מ"ל .

חמאה - 15 גרם .



להגשה:

ריבת חלב .

גלידת וניל איכותית .

הפופקורן המקורמל שהכנו .

אופן ההכנה

הכנת עוגת התירס: מכניסים לבלנדר את כל מרכיבי העוגה. טוחנים עד לקבלת בלילה אחידה, אך כזו שעדיין נותרו בה חתיכות תירס קטנות למרקם . משמנים תבנית אפייה (מלבנית או מרובעת) ושופכים פנימה את הבלילה . אופים בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות למשך כ-50 דקות. מוציאים ומניחים לעוגה להתקרר לחלוטין לפני החיתוך . הכנת הפופקורן המקורמל: מכינים את הפופקורן לפי הוראות היצרן ומפזרים אותו על מגש רחב . הכנת הקרמל : בסיר קטן, מחממים את הסוכר והמים ומביאים לרתיחה. מבשלים כ-5 דקות עד שהתערובת הופכת לקרמל זהוב-שחום . מוסיפים פנימה את החמאה, מערבבים היטב עד להטמעה מלאה ומבשלים דקה נוספת . יוצקים את הקרמל החם על הפופקורן ומערבבים במהירות וביסודיות כדי לצפות את כל הגרעינים . הרכבת המנה: מניחים מלבן של עוגת תירס במרכז הצלחת ולצידו כדור גלידה. מזלפים פסים של ריבת חלב מעל הגלידה ומעטרים בנדיבות בפופקורן המקורמל מעל העוגה .

המתכון באדיבות מחלקת התזונה של מותגי מוצרי החשמל היוקרתיים Kuppersbusch ו- Teka.

