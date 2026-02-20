לקראת חג הפורים פרסמו עידו סלטר והראל שלמה שרלו ניגון חדש למילים מתוך מגילת אסתר, אותו הקדישו לזכר בוגרי הישיבה הגבוהה בעלי שנפלו בקרבות.

המילים שנבחרו לניגון הן מהפסוק: "וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי וַתִּלְבַּשׁ אֶסְתֵּר מַלְכוּת וַתַּעֲמֹד בַּחֲצַר בֵּית הַמֶּלֶךְ הַפְּנִימִית נֹכַח בֵּית הַמֶּלֶךְ וְהַמֶּלֶךְ יוֹשֵׁב עַל כִּסֵּא מַלְכוּתוֹ בְּבֵית הַמַּלְכוּת נֹכַח פֶּתַח הַבָּיִת".

השניים הסבירו כי המנגינה נולדה "מתוך נשמתנו שכלולה בכל יחיד ויחיד בכנסת הזאת", והוקדשה לזכרם של החיילים אמיתי אבן שושן, אלישיב וידר, דוד מאיר ואייל ברקוביץ' ז"ל. "נזכה לעלות ביראת שמיים ונזכה למקדש בתוכנו".

על משמעות הפסוק הוסיפו כי דמותה של אסתר המלכה, הנכנסת אל בית המלך בלבוש מלכות ובהסתר, מבטאת את היכולת לגלות קדושה גם מתוך מציאות מורכבת.

"אסתר המלכה נכנסת אל בית המלך בלבוש מלכות ובהסתר, מגלה את עם ישראל בבגדים אחרים. מתוך תחתית עולה היא לקדושה וחושפת את המעלה של עם ישראל. דווקא שם, מתוך עומק הטומאות של אחשוורוש לבושה היא בלבוש מלכות".