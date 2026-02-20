גבר בן 30 נדקר הבוקר (שישי) למוות מחוץ למועדון ברחוב בן אביגדור בתל אביב. הוא פונה לבית החולים במצב אנוש ושם נקבע מותו.

לפי חקירה ראשונית התקרית החלה כקטטה בין שני מבלים שהסתיימה בדקירה, הדוקר טרם נתפס.

האירוע התרחש מחוץ למועדון במסגרת ליין מסיבות של העדה האתיופית. הנרצח נדקר ברגלו, אך בעורק הראשי מה שהוביל לפציעה האנושה ולמותו.

חובש בכיר במד"א אלי מאירי וחובשי מד"א אברהם בלומנטל וישראל יהודאי, שהגיעו לזירה סיפרו: "הפצוע שכב על הרצפה כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו".