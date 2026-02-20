בן גביר לשוטרים: "גיבוי מלא ברמדאן" לשכת השר

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר קיים היום (שישי) הערכת מצב יחד עם המפכ"ל רב ניצב דני לוי, ממ"ז ירושלים ניצב אבשי פלד וכוחות הביטחון בחפ"ק המשטרה בירושלים.

בסיור בשער המוגרבים, אמר השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר לעשרות השוטרים: "אנחנו אוהבים אתכם יש לכם גיבוי מלא מאיתנו, משילות, נחישות, ככה משיגים הרתעה גם ברמדאן".

"כמובן יש חופש תפילה, מי שרוצה להתפלל אהלן וסהלן. מי שבא לעשות להפר סדר, נכסח אותו ואנחנו אוהבים אתכם, נותנים לכם את הגיבוי".

בן גביר הוסיף "המפכ"ל כאן, אני והגיבוי שלכם מוחלט לעשות את מה שאתם צריכים לעשות. תדעו לכם בהרתעה, אנחנו משיגים את המשילות, בהרתעה אנחנו משיגים את הנחישות, עם הרתעה אנשים לא מתעסקים וכך זה צריך להיות וכך זה צריך להימשך.

ועוד פעם, אנחנו נמסור את הנפש בשבילכם, ניתן לכם את הגיבוי כי אתם הכי ראויים".