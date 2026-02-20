הרב ירחמיאל ויס, לשעבר ראש ישיבת ירושלים לצעירים, והרב נועם ולדמן, ראש ישיבת ניר, התארחו השבוע באולפן הפודקאסטים של ערוץ 7 לשיחה מקיפה עם העיתונאי דביר עמר.

הרב ויס סיפר, במלאת 18 שנה לפיגוע במרכז הרב, על אירוע הטרור בראש חודש אדר שבו נרצחו חמישה מתלמידי ישיבת ירושלים לצעירים.

הרב ולדמן הרחיב על תלמידים הנעים בין בית המדרש לשירות המילואים, על ההתמודדות הנפשית של החוזרים מהמלחמה, וכן שיתף בזיכרונות אישיים על אביו, הרב אליעזר ולדמן זצ"ל, ועל המאבקים לחזור ולהתיישב בעזה.

הרב ירחמיאל וייס צילום: ערוץ 7

הרב נעם ולדמן צילום: ערוץ 7

יהושע גלברד, מנכ"ל ישיבת רועה ישראל, המשרת במילואים ברצועת עזה, פרסם תיעוד שבו הוא מחזיק לחי של חמור, וציין כי הדבר מזכיר את שמשון הגיבור שהרג אלף פלישתים בלחי חמור.

יהושע גלברד עם לחי של חמור ללא קרדיט

"המלוכה והממשלה לחי העולמים": מאות בחורי ישיבת שבי חברון, בראשות הרב חננאל אתרוג, קיבלו בשירה את השר עמיחי אליהו בביקורו בישיבה.

ביקורו של השר בישיבה באדיבות המצלם

חניכי סניף אריאל בלוד יצאו לבית החולים אסף הרופא, שימחו את החולים וחילקו משלוחי מנות לכבוד ראש חודש אדר כשהם מחופשים.

משמחים בבית החולים ללא קרדיט

שלומית קלמנזון, אלמנתו של גיבור ישראל רס"ן (במיל') אלחנן מאיר קלמנזון, שנפל בקרב גבורה בעוטף עזה בשבעה באוקטובר, נישאה השבוע לשמואל פירר.

החופה של שלומית קלמנזון צילום: באדיבות המצלם

התוועדות ראש חודש אדר התקיימה במכינת בני דוד - מעלה אפרים, בהובלת הרב פתחיה פוגל מארגון 'מעל ומעבר'. התלמידים קיפצו ושרו משירי פורים.

התוועדות ראש חודש במכינת בני דוד ללא קרדיט

הרב אמיתי לוינגר שר בתפילת הלל בליווי גיטרה את הפסוק "מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הללוי-ה" במנגינת 'לעורר לבי'.

הנגינה בהלל ללא קרדיט

בכירי התקשורת החרדית, לצד שרים וחברי כנסת, השתתפו באירוע השקת האפליקציה החדשה של קבוצת החדשות "הפרגוד". באירוע חגגו יחד עם איש התקשורת יענקי קצבורג את השקת אפליקציית הסרטונים הייעודית למגזר החרדי והדתי.

השקת הפרגוד G-MEDIA - סושיאל

בקורס מפקדי פלוגות השתתפו 130 קצינים, מהם 13 בוגרי מוסדות בני דוד וחמישה בוגרי ישיבת ההסדר ירוחם. שלושה מהמשתתפים סיימו בהצטיינות, ובהם גם קצינים ותיקים שחזרו לשירות מאז פרוץ המלחמה.

בוגרי ירוחם צילום: באדיבות המצלם

השר איתמר בן גביר והשר יצחק וסרלאוף הגיעו לציון הבאבא סאלי, מיד לאחר סיום כנס של עוצמה יהודית בנתיבות.

בציון הבאבא סאלי צילום: ללא קרדיט

ברכות לרב עקיבא מנסבך, בוגר ישיבת מעלה אליהו, שנבחר למצטיין הרב הצבאי הראשי ליום העצמאות תשפ"ו.

עקיבא מנסבך צילום: באדיבות המצולם

יו"ר 'הציונות הדתית' ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', ביקר השבוע במדרשת "נשמת" בירושלים. במהלך הביקור נפגש השר עם הנהלת המדרשה ועם המייסדת והנשיאה, הרבנית חנה הנקין, ושוחח עם תלמידות המדרשה.

סמוטריץ' במדרשה צילום: דוברות

השר אופיר סופר קיים פגישה עם הרב דוד גבריאלי, ראש ישיבת נווה דקלים באשדוד.