ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט חזר בו והודיע בצהריים (שישי) כי לא ישלב את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בממשלה בראשותו, אם תוקם.

בנט תקף בחריפות את בן גביר ואמר, "אני רוצה להיות ברור: לאיתמר בן גביר אין מקום בממשלה שלי. לא בגלל 'שיח חרמות', אלא מפני שהוא שר כושל שפועל בבריונות ובגזענות נגד ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית".

בן גביר הגיב "בנט הנוכל. לא הייתי מצטרף לממשלה של חבר של מנסור עבאס ושל מי שביטל את פרק האכיפה בנגב. אתם בשמאל תמשיכו לקשקש ואנחנו נמשיך לנהל את המדינה".

בכנס ביישוב אפרת השבוע אמר בנט כי יש לפעול להקמת ממשלת אחדות לאומית בתום הבחירות הקרובות, במודל ממשלת האחדות שקמה ב-1984 וחולקה ברוטציה בין יצחק שמיר לשמעון פרס.

בהקלטות שפורסמו באתר כיפה נשמע בנט מבהיר לציבור המשתתפים כי אינו מחרים את יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר ואת יו"ר הציונות הדתית בצלאל וסמוטריץ'.

על השר לביטחון לאומי אמר: "אני לא מחרים אותו, אבל הוא פשוט אדם נורא נורא נורא לא רציני. אני יודע שלא מדברים על זה, אבל ליצנות זה לא תחליף לרצינות".

"סמוטריץ' היום הוא מאוד לוחמני, אבל הוא יודע לעבוד. אחת הסיבות שאני מסתובב בציונות הדתית זה כדי שפוסט בחירות יהיה עליהם לחץ מאוד גדול להפסיק את החרם עלינו. מה קרה? למה אתם לא יכולים לשבת איתנו? יש היום חרם".