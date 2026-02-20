קוונטין גריפית'ס, אחד ממייסדי רשת האופנה המקוונת היוקרתית אסוס, מת לאחר שנפל מקומת מגורים גבוהה בעיר הנופש פאטאיה שבמזרח תאילנד.

גריפית'ס בן 58 היה בין מייסדי החברה יחד עם ניק רוברטסון ואנדרו ריגן בלונדון בשנת 2000. בתחילת דרכה נקראה החברה As Seen On Screen, עד ששינתה את שמה ל-ASOS והפכה לאחד משליטי שוק האופנה המקוונת בעולם.

על פי המשטרה התאילנדית, גופתו של גריפית'ס נמצאה מתחת לבניין מגורים בגובה של כ-17 עד 18 קומות בעיר פאטאיה. הדירה שבה שהה הייתה נעולה מבפנים ולא נמצאה עדות לפריצה או למאבק.

המשטרה ציינה כי הוא היה לבד בדירה בזמן האירוע, אך טרם פירטה סיבות מדויקות לנפילתו. כמה פרסומים מזכירים כי גריפית'ס היה מעורב בשנים האחרונות במספר סכסוכים משפטיים, כולל עם לשכתו לשעבר בתאילנד.