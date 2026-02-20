שלושה גברים כבני 30 נהרגו אחר הצהריים (שישי) בתאונת דרכים בכביש 805, בסמוך לצומת יובלים בצפון.

חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותם במקום לאחר שסבלו מחבלה רב מערכתית.

כוחות מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו למרכז הרפואי לגליל בנהרייה שני פצועים נוספים: גבר כבן 50 במצב קשה, מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית, וצעיר כבן 20 במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית.

פרמדיק מד"א פבל סולוביוב וחובש בכיר במד"א טל אליהו יפרח, סיפרו "ראינו רכב מרוסק לחלוטין ובתוכו היו 2 גברים מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופם. במרחק של כ-15 מטרים, מעבר למעקה הבטיחות ראינו גבר נוסף שוכב בתוך תעלה כשגם הוא ללא הכרה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיהם של שלושת הגברים היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם. במקביל, צוותי מד"א נוספים שהגיעו למקום העניקו טיפול רפואי מציל חיים ל-2 פצועים בהם גבר כבן 50 שנפצע באורח קשה וצעיר בשנות ה-20 שנפצע בינוני ופינו אותם לבית החולים".

על פי נתוני עמותת אור ירוק, שישה בני אדם נהרגו בתאונות דרכים ביממה האחרונה. מתחילת שנת 2026 נהרגו בכבישי ישראל 65 בני אדם - הרוג אחד יותר בהשוואה לתאריך המקביל בשנת 2025. בשבוע האחרון קיפחו את חייהם 14 בני אדם בתאונות דרכים, בממוצע שניים בכל יום.

הלילה נהרגו שני גברים כבני 35 מיקנעם נהרגו לאחר שהידרדרו עם רכבם מכביש 6 לוואדי באזור טייבה. גבר ואישה שנסעו במכונית איתם נפצעו באורח קשה.

חובשי מד"א שחר שצפה, רועי גימפוביץ ויוסף פרידמן, סיפרו "ראינו רכב מרוסק והפוך על הגג, בתוכו נלכדו ארבעה פצועים כאשר שניים מהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופם. תוך כדי פעולות החילוץ המורכבות של כוחות הכיבוי, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיהם היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם. במקביל הענקנו טיפול רפואי מציל חיים לגבר ואישה בשנות ה-30 לחייהם ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם קשה".