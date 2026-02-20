תינוק שנולד היום (ו') בבית בירושלים עבר החייאה בשטח והובהל לבית החולים הדסה הר הצופים במצב קשה מאוד.

התינוק, שנולד ללא דופק וללא נשימה, מונשם ומטופל ביחידה לטיפול נמרץ יילודים.

מבית החולים נמסר כי היולדת הצעירה פונתה אף היא ומטופלת בחדר הלידה שבבית החולים. התינוק הונשם ומטופל כעת ביחידה לטיפול נמרץ ילודים כשהוא במצב קשה מאוד.

מאטלה פרוימוביץ, חובשת איחוד הצלה שהגיעה ראשונה לזירה, מסרה: "מדובר באישה שכרעה ללדת בביתה. לאחר שקיבלנו את היילוד, הוא היה ללא דופק ונשימה. התחלנו מיד בביצוע פעולות החייאה מתקדמות ולאחר שליבו שב לפעום הוא פונה לבית החולים הדסה הר הצופים כשמצבו בשלב זה מוגדר קשה".