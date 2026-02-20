מסע כומתה של חיל השריון נערך היום (ו') באתר 'יד לשריון' לטרון.

לסיום מסע הכומתה הצטרפו לוחמי השריון ושורדי השבי, נמרוד כהן ומתן אנגרסט, אשר בירכו את המצטרפים החדשים לשורות החיל.

בסיום המסע, נמרוד ומתן חילקו את תעודות הצטיינות למסיימי הטירונות על תפקודם בטירונות, יחד עם קצין שריון ראשי, תת-אלוף אוהד מאור.

מתן לחם בצוות פרץ תחת פיקודו של סרן דניאל פרץ, ולחם לצד הטען סמל תומר ליבוביץ והתותחן סמל ראשון איתי חן זכרם לברכה. נמרוד לחם בצוות נאוטרה בפיקודו של סרן עומר נאוטרה, ולחם לצד הנהג סמל שקד דהן והטען סמל ראשון עוז דניאל זכרם לברכה.

לחיל השריון במלחמה הנוכחית היו שמונה חטופים - מתן אנגרסט ונמרוד כהן ששבו ארצה. וסרן דניאל פרץ, סרן עומר נאוטרה, סמל ראשון איתי חן, סמל ראשון עוז דניאל, סמל ראשון שי לוינסון וסמל שקד דהן, זכרם לברכה שהושבו לקבורה בישראל.

תת-אלוף מאור אמר: "צוותי הלוחמים אשר נפלו בקרבות, לא נשכח אותם לרגע, לא נעזוב את משפחותיהם לעולם. צוותים המהווים את מלח הארץ ואת ארץ ישראל היפה. חיכינו לרגע הזה שכל החטופים יחזרו מי למשפחתו ומי לקבורה באדמת ישראל. המעמד הזה הוא התגשמות הציווי של כל חייל ומפקד בצה"ל - לא משאירים אף אחד מאחור.

מתן ונמרוד היקרים לנו מאוד, אנחנו מתרגשים שאתם כאן, חיכינו לרגע הזה חיבוק גדול מאיתנו, אנחנו מאחלים לכם דרך צלחה ורק טוב".