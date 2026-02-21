אתר החדשות הערבי־ישראלי "אל-ג'רמק" מדווח על קמפיינים במגזר הערבי לגיוס תרומות והעברת סיוע לתושבי רצועת עזה.

בריאיון לאתר אמר לואי ח'טיב, חבר הלשכה המדינית של ארגון "בני הכפר", כי הארגון ממשיך בקמפיין השנתי לתמוך בתושבי רצועת עזה, שאינו מכסה אלא חלק קטן מצורכי התושבים לאחר המלחמה.

לדבריו, הארגון אינו יכול להפנות את גבו למציאות הקיימת ברצועת עזה, בפרט על רקע חודש רמדאן ועליית מחירי המזון.

ח'טיב ציין כי גורמי ביטחון יצרו קשר והזהירו מפני עריכת קמפייני סיוע לרצועת עזה, ובעקבות זאת מספר ארגונים הפסיקו את פעילות הסיוע, ואולם "בני הכפר" תמשיך בפעילותה למרות "הרדיפה והאיומים".

עוד אמר כי לא ניתן להעביר סיוע ישיר לרצועת עזה, ולכן הארגון מתמקד בהעברת סיוע כספי בדרכים האפשריות כדי לתמוך במשפחות נזקקות, ובימים הקרובים יושק קמפיין חדש, ככל הנראה בסיוע של ארגונים אחרים.

מאג'ד יונס, שעוסק אף הוא בגיוס תרומות לרצועת עזה, ציין כי הסיוע שהועבר עד כה כלל מים, מוצרי מזון, ציוד רפואי ובגדים, וחלקו נרכש מהשוק המקומי ברצועת עזה בסיוע של ארגון מקומי.