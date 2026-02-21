חסידות גור פרסמה אתמול סדרת תקנות חדשות האוסרות על חסידיה שימוש בבינה מלאכותית.

המכתב, החתום בידי רבנים בכירים מהחסידות בארץ ובחו"ל, מגדיר את ה-AI כ"יצר הרע של דורנו" ואוסר בהחלט כל "דו-שיח" עם מערכות בינה מלאכותית.

לפי התקנות החדשות, אסור לחסידים לנהל שיחה עם בינה מלאכותית בטלפון, במחשב או בכל אמצעי אחר - אפילו לצורכי פרנסה. המכתב מדגיש כי "דינו חמור מאינטרנט הפתוח לגמרי", וקובע כי גם קבלת שירות לקוחות ממוחשב המבוסס על בינה מלאכותית אסורה.

עם זאת, התקנות מאפשרות שימוש מוגבל בכלים המבוססים על AI ליצירת תוצרים בלבד - כגון יצירת תמונות - ובלבד שאין בהם אפשרות לדו-שיח חופשי, וכפוף להנחיות מוקד "גור בשלמות".

הרבנים הבהירו כי פיתחו שיטת עבודה המאפשרת שימוש מצומצם ומבוקר בכלים מסוימים ללא חשיפה לסכנה שבשיח חופשי עם המערכת.

המכתב מנמק את החומרה שבאיסור: "רבים בעולם מצאו חבר חדש, זמין ונח, והתמכרו לגמרי לעיסוק רדוד ורחובי בשיח עם הדומם הזה". הרבנים מציינים כי הסכנה חודרת גם לטלפונים כשרים וגם למחשבים החסומים, ומדגישים כי יש להקפיד במיוחד על הנוער.

על המכתב חתמו רבני החסידות מערים שונות בישראל ובעולם, ובהם רבני גור באשדוד, בני ברק, ירושלים, תל אביב, בית שמש, חיפה, פתח תקווה, דימונה, חצור הגלילית וערד, וכן רבני החסידות בלונדון ובארצות הברית.