ירושלים של מטה. בפעם הקודמת העונה בה נפגשו הפועל ירושלים ועירוני קריית שמונה, רשמה הקבוצה מהבירה את ניצחונה הראשון העונה, במה שהיה גם ניצחונה הראשון אי פעם על קריית שמונה במשחק חוץ.

הערב (מוצאי שבת) נפגשו שוב השתיים, במה שהיה קרב תחתית חשוב עבור שתי הקבוצות.

ירושלים שלא הצליחה לנצח בשמונת משחקי הבית הראשונים שלה העונה, אבל מאז רשמה שני ניצחונות ותיקו, קיוותה להמשיך את המומנטום ובכך להימנע מקרבות התחתית, אך לצפוניים שבעצמם לא ניצחו בארבעת המחזורים האחרונים היו תכניות אחרות ותקוות משלהן בכדי להיחלץ מהחלק התחתון של הטבלה.

שער אחד בלבד של אריאל שרצקי הספיק לאורחת מהצפון בכדי לנצח באצטדיון טדי שבבירה, וגם שער שיוויון דרמטי של ירושלים בדקה ה-98 נפסל לאחר התערבות מערכת ה-VAR ומנע מהמארחים הירושלמים נקודה לנשימה.

זה נגמר עם 1:0 לקריית שמונה שמסבכת קשות את הפועל ירושלים בתחתית טבלת ליגת העל בכדורגל, המקום ממנו יורדים בסיום העונה אל הליגה השניה.

מי שעשתה עוד צעד בדרך לליגה השניה ומקומה שם בעונה הבאה כמעט כבר מובטח, היא בני ריינה שהפסידה במשחק הבכורה של מאמנם החדש בקרב התחתית לעירוני טבריה בתוך תוספת הזמן, בתוצאה 1:2.