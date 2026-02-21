פעיל חרדי קיצוני בעל עבר פלילי, נעצר בחשד שאיים על אחות בקופת חולים בירושלים וריסס כתובות גרפיטי נגד הצוות הרפואי.

על פי החשד, הוא הגיע למרפאה, פנה לאחות ואמר לה "יש לך דין של רוצח, בשמיים את תשלמי על זה", ולאחר מכן ריסס על קירות המרפאה כתובות נאצה ובהן "רוצחים בחיסונים". הפרשה דווחה לראשונה ב-i24news.

לאיש עבר פלילי כבד. בשנת 2023 גזר עליו בית משפט השלום בירושלים שלוש שנים וחצי מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי כספי של 15,000 שקל לכל אחד מנפגעי העבירה, לאחר שהורשע על פי הודאתו בגין פעילות אלימה כנגד אישי ציבור בכירים במגזר החרדי.

בין הנפגעים: חבר הכנסת מאיר פרוש ומספר רבנים בירושלים. כמו כן הורשע בהשחתת קברו של ראש הישיבה הרב אהרן לייב שטיינמן זצ"ל בבית העלמין בבני ברק.

בשנת 2021, במהלך הדיונים בעניינו, הצהירה המשטרה כי בידיה ראיות המצביעות על כך שאירם תכנן לבצע רצח, אולם לא פירטה את זהות היעד המיועד.