בעקבות פניית ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת בראשות ח"כ צבי סוכות, הוחזרו 40 מיליון שקלים לטובת משרתי המילואים באקדמיה, במסגרת חבילת סיוע ייעודית לשנת הלימודים הנוכחית על רקע מלחמת חרבות ברזל.

ההחלטה התקבלה בוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג), ואושרה כתוספת רכיב תמיכה ייעודי למוסדות להשכלה גבוהה עבור סטודנטיות וסטודנטים משרתי מילואים הלומדים לתואר ראשון - בדגש על מקצועות ה-STEM (מדעים מדויקים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה).

לצד המעטפת הלימודית הניתנת לכלל הסטודנטים המשרתים במילואים, נקבע כי סטודנטים קרביים במקצועות ה-STEM יקבלו חבילת סיוע נוספת, בשל הקושי להשלים חומר לימודי במקצועות המאופיינים ברצף מורכב ואינטנסיבי.

במסגרת ההחלטה, יועמד למוסדות תקציב ייעודי המותנה בהעמדת מערך חניכה אישי או חניכה בקבוצות קטנות של עד חמישה סטודנטים - במטרה להבטיח מענה אפקטיבי ולצמצם נשירה.

בוועדת החינוך הדגישו כי מדובר במהלך משמעותי שנועד לוודא כי מי שנשאו בנטל הביטחוני לא יישאו גם במחיר אקדמי כבד. סוכות בירך על ההחלטה וציין כי הוועדה תמשיך לעקוב מקרוב אחר יישום הסיוע בפועל במוסדות להשכלה גבוהה, כדי לוודא שהתקציב מגיע לסטודנטים בשטח.

המהלך הנוכחי מצטרף לשורת צעדים רחבה שאושרה כבר בתחילת השנה האקדמית, הכוללת התאמות אקדמיות, אפשרויות להשלמת קורסים ותמיכות נוספות. עוד נמסר כי במקרה של חריגה מהתחזיות במספר הסטודנטים הזכאים, תיבחן אפשרות להרחבת מקורות התקציב.

סוכות מסר: "אני מברך על ההחלטה החשובה שמתקנת עוול ומבטאת הכרת תודה אמיתית למשרתי המילואים. מי שעוזבים את ספסל הלימודים כדי להגן על מדינת ישראל צריכים לדעת שהמדינה עומדת מאחוריהם. נמשיך לפעול בנחישות כדי לוודא שאף מילואימניק לא יישאר מאחור - לא בשדה הקרב ולא באקדמיה".