המשנה לפרקליט המדינה, אפרת גרינבאום, החליטה להעמיד לדין את מאבטחו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהיה מעורב בתאונה קשה במקסיקו בשנת 2015 שבה נהרגה טל נחום, כך פורסם הערב (מוצאי שבת) בכאן חדשות.

בתאונה היו מעורבים שני מאבטחים מהיחידה לאבטחת אישים בשב"כ, ששהו בחופשה פרטית. נחום, שהכירה את השניים מעבודתה במשרד ראש הממשלה, הצטרפה לנסיעה שבמהלכה, לפי כתב האישום, נהג אחד המאבטחים במהירות של יותר ממאה קילומטרים לשעה ופגע באוטובוס שעצר בנתיב השמאלי.

כתוצאה מהתאונה נפצעה נחום בפלג גופה העליון ובהמשך מתה מפצעיה. חברה נוספת שהייתה ברכב נפצעה גם היא, וכן שני המאבטחים שהיו מעורבים באירוע.

המהלך המשפטי נחשב חריג, שכן חלפו 11 שנים מאז האירוע. לפי הדיווח, גורמים בפרקליטות הביעו בעבר הסתייגות מהעמדה לדין בשל פרק הזמן שחלף והשלכותיו האפשריות על ניהול ההליך ועל התשתית הראייתית.

ברשימת עדי התביעה נמנים אנשי משטרה ורופאים ממקסיקו, כאשר בשלב זה לא ברור אם יגיעו לישראל לצורך מתן עדות או כיצד תיגבה עדותם. גם בני משפחתה של נחום נכללים ברשימת העדים.

עורכי הדין עמית חדד ואלי פרי, המייצגים את הנאשם, מסרו, "מדובר בכתב אישום שלא היה צריך להיות מוגש. את מה שיש לנו לומר בעניין נאמר בבית המשפט".