האלימות במגזר הערבי רשמה הערב (מוצאי שבת) עליית מדרגה, כאשר רימון רסס הוטל מרחפן לעבר קבוצת אנשים בכפר כנא. במקביל לפיצוץ בוצע גם ירי בזירה.

כוחות מד"א העניקו טיפול רפואי לארבעה פצועים בזירה. חובשים ופרמדיקים פינו אותם לבית החולים האיטלקי בנצרת ולמרכז הרפואי צפון (פוריה).

בין הפצועים גבר כבן 30 במצב קשה, צעירה כבת 18 במצב בינוני, גבר כבן 80 במצב בינוני ואישה כבת 40 במצב בינוני. כלל הפצועים סובלים מפציעות חודרות.

מהמשטרה נמסר כי כוחות רבים של מחוז צפון נמצאים בזירות ומבצעים פעולות לאיתור החשודים במעורבות באירוע. עוד נמסר כי נפתחה חקירה, הרקע פלילי והנסיבות בבדיקה.

פרמדיק מד"א אנס עואודה סיפר: "הובילו אותנו ל-4 פצועים שסובלים פציעות חודרות בגופם. בניהם היה גבר בשנות ה-30 בהכרה שנפצע באורח קשה. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם יציב".