בני סכנין לא הצליחה לנצח את הפועל תל אביב בחמשת העימותים האחרונים ביניהן ומאז ה-2:0 בחוץ באוגוסט 2022.

הערב (מוצאי שבת) אירחה סכנין את הפועל ת"א, כשהיא עם ניצחון בודד בלבד בשבעת המחזורים האחרונים ועם מאמן חדש-ישן על הקווים בדמותו של יוסי אבוקסיס שמונה במקומו של שרון מימר שהתפטר בשל איומי אוהדי סכנין נגדו וניסיונם לפגוע בו עם אלות ומקלות במהלך אימון.

אבוקסיס שאימן לפני שנתיים את האדומים מת"א והוריד אותם אל הליגה השניה, הציג כהרגלו משחק הגנתי כאשר קבוצתו החדשה-ישנה סכנין, לא הרבתה להגיע למצבי הבקעה ובעיקר התבצרה בהגנה.

זה נגמר עם תיקו 0:0 כזה שמשיג עבור סכנין ואבוקסיס אמנם נקודה בבכורה המחודשת שלו על הקווים של סכנין, אך כזו שמרחיקה אותו ואותה מחוץ לתמונת הפלייאוף העליון. הפועל ת"א לא מצליחה להאריך את רצף הניצחונות שלה ומאבדת את המקום השלישי בטבלת ליגת העל בכדורגל לטובת היריבה המרה והמושבעת, היריבה העירונית מכבי ת"א.