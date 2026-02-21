שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, הציג עמדה הנשענת על ספר בראשית והגדיר את ההבטחה האלוהית לאברהם כ"שטר המכר" של ארץ ישראל לעם היהודי.

המראיין האמריקאי טאקר קרלסון פתח ואמר: "פנית לספר בראשית. בראשית ט"ו נאמר שאברם, טרם שינוי שמו לאברהם, מקבל מאלוהים את ההבטחה שצאצאיו יירשו את הארץ".

הוא פנה להאקבי ושאל: "תגיד לי אתה כתיאולוג אם אני טועה, אבל מדובר 'מהנילוס ועד הפרת', וזה כולל בעצם את כל המזרח התיכון. זה הלבנט - כלומר ישראל, ירדן, סוריה, לבנון. זה כולל גם חלקים גדולים מסעודיה ומעיראק".

האקבי השיב: "אני לא בטוח שזה יגיע כל כך רחוק, אבל זה יהיה שטח גדול. ישראל היא ארץ שאלוהים נתן, דרך אברהם, לעם שהוא בחר. מדובר בעם, במקום ובמטרה".

כשקרלסון דחק בו להשיב האם לישראל יש זכות על כלל האדמה המתוארת, אמר האקבי, "זה יהיה בסדר אם הם ייקחו את כולה".