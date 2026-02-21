בהלוויתו של לוחם סיירת הצנחנים עופרי יפה ממושב היוגב נשא אבי תנועת הקירוב, הרב יצחק דוד גרוסמן, מספד נוקב ומרגש - קריאה לאחדות לאומית ולסילוק המחנאות מתוך העם.

לפני המספד, העביר האב השכול מסר של פיוס ואצילות נדירה: "אין לנו שום אצבע מאשימה כלפי הצבא, אף אחד מגורמי הצבא, מחטיבת הצנחנים או מסיירת הצנחנים - אלה טובי בנינו, הם הילדים שלנו ואנחנו מחבקים אותם, כולל את הצלף שבאופן טרגי היה מעורב באירוע".

הרב גרוסמן, שהתרגש מן המסר, אמר בדברי הספדו: "שמעתי את מה שדיברתם כלפי אותו צלף שגם לו קרה אסון אישי. אני מבטיח לכם - יש לנו אלפי תלמידים במוסדות, נלמד אותם מה שהראיתם היום: דוגמא של אצילות ואהבת האדם בזמן הניסיון הכי קשה. וזה יהיה לזכותו של עופרי".

בהספד ציטט הרב גרוסמן את הנביא ירמיהו: "מי ייתן ראשי מים ועיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי". הוא תיאר את עופרי כאיש של אצילות, התנדבות, לב ומסירות, ואמר כי לפי הרמב"ם הוא נמצא כעת "במקום גבוה שגם מלאך ושרף לא יכול להגיע לשם, כי נתן את כל כולו למען העם ולמען המדינה".

"בזמן דוד המלך היו תורה, מצוות ומעשים טובים - אבל בגלל פירוד לבבות ומחלוקת נפלו קרבנות. ואילו בזמן אחאב המלך, שחטאו בחטאים הכי קשים, מפני שהייתה ביניהם אחדות - לא היו קרבנות".

הרב סיים את ההספד בקריאה לציבור: "אנחנו חייבים לתת לעופרי הבטחה שתהיה אחדות בינינו. אין חילונים, אין דתיים, אין ספרדים, אין אשכנזים - כולנו אחד".