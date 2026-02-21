לוחם האיגרוף התאילנדי הישראלי אהבת השם גורדון, ניצח הערב (מוצאי שבת) בתחרות היוקרתית בעולם האיגרוף התאילנדי, באירוע מספר 127 של ארגון UTMA.

גורדון, בן היישוב שילה מבנימין, נכנס לזירה כשהוא עם ציצית וכיפה לקול צלילי שירו החדש של הזמר בן צור, למילות הפסוק: "ה' ימלוך לעולם ועד" וניצח בקרב את יריבו הטורקי עלי קויונצ'ו, במה שהיה המשך ישיר של מאזנו הבלתי מנוצח של אהבת השם גורדון.

היה זה למעשה הקרב המרכזי במסגרת הערב, בין שני לוחמים שכבר צברו ניסיון בזירה הבינלאומית, לרבות הופעות במסגרת וואן צ'מפיונשיפ.

הקרב בין השניים הוכרע מהר כאשר כבר לאחר שני סיבובים הודיע הטורקי על פרישתו מהקרב, כשזה סיים את הסיבוב השני כשהוא מדמם וחבול ואף תועד בוכה.

בסיום הקרב על אף החשש כי הטורקי לא ילחץ יד לאהבת השם, התחבקו השניים וגורדון חגג את ההכרזה על הניצחון כשחבש שוב על ראשו את הכיפה והתעטף בדגל ישראל.

רגע לפני שעלה המתאגרף הישראלי אהבת השם גורדון מהיישוב שילה שבבנימין, לקרב מול יריב טורקי, בתחרות האיגרוף היוקרתית המתקיימת בליטא, לוחם טורקי אחר סימן אצבע משולשת לעבר הקהל הישראלי שנמצא ליד הזירה והגיע לתמוך בגורדון.

הלוחם הטורקי המשיך להתריס וקילל את הקהל הישראלי, שהגיב לו ב"אל אל ישראל" ולבסוף הורחק על ידי השופטים.

עוד קודם לקרב, במסיבת העיתונאים שלפני, אמר גורדון בהתייחסות ליריבו הטורקי "אצלנו בישראל כשאחד הולך למלחמה, כולם יוצאים איתו", וכך אכן היה כאשר גם מארגני התחרות ובתקשורת המקומית של ליטא החמיאו למתאגרף הישראלי, כשאמרו כי מעולם בכל ההיסטוריה של התחרויות הם לא ראו מתאגרף זר שמצליח להביא כמות גדולה של קהל אוהד. קהל שלבסוף עזר לו לנצח את הקרב היוקרתי ולשמור על מאזן מושלם ובלתי מנוצח.

ברגע ההכרזה