יו"ר ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן פרסם היום ברשת X קריאה לראשי האופוזיציה להתחייב לחוק גיוס לכולם, כתנאי להקמת קואליציה עתידית.

לדבריו, בבחירות הקרובות הציבור ידרוש התחייבויות ברורות ולא יסתפק בהצהרות כלליות, במטרה להחליף את הממשלה ולהציב אלטרנטיבה ציונית וחזקה.

ליברמן כתב, "בבחירות הקרובות אזרחי ישראל לא יסתפקו בלשמוע תלונות, הם יבקשו התחייבויות! וכדי לסלק את הממשלה הגרועה בתולדות המדינה ולהציב אלטרנטיבה ציונית וחזקה - עלינו להתחיל לדבר על מה אנחנו נעשה כדי להבטיח את עתידם וביטחונם של אזרחי ישראל. להציג איך בדיוק אנחנו נהפוך את חייהם לטובים יותר ולהתחייב על כך!".

בהמשך קרא לח"כ יאיר לפיד, גדי איזנקוט ו-נפתלי בנט להתחייב לתמוך בחוק גיוס לכולם, "בלי מכסות, בלי יעדים ובלי פטורים אפילו לאיש אחד. חוק שהקואליציה הבאה תחוקק ב-3 קריאות כבר במושב הראשון של הכנסת הבאה".

לדבריו, החוק יחול על כלל אזרחי המדינה, "יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים וצ’רקסים. בשני מסלולים, צבאי ואזרחי, כאשר צה"ל הוא שיקבע מי מיועד לשירות צבאי, וכל היתר ישרתו במסלול אזרחי משמעותי ותורם".

עוד הוסיף כי ללא התחייבות מפורשת לא ניתן יהיה להקים קואליציה ציונית וליברלית, והבהיר, "כל הניסיונות להסתפק בנוסח מעורפל, לא ברור ולא מחייב לא יעבדו. ההיפך הוא הנכון, הם יכשילו אותנו שוב. גם הדיבורים בנוסח "נגייס את החרדים אבל חייבים לתת פטור לכמות מסוימת", או "קודם ננצח בבחירות ואחר כך ננסח את פרטי החוק", הם דיבורי סרק. המשמעות שלהם ברורה: מה שהיה הוא שיהיה. או לחלופין, שמישהו בונה על קואליציה עם המפלגות החרדיות".

בסיום דבריו כתב, "לא זה ולא זה מקובלים עליי. לכן אני מצפה לתשובה ברורה וחד משמעית בסוגיה הזו. הציבור זכאי לדעת עוד לפני הבחירות מהי העמדה המחייבת של מי שמבקשים את אמונו, ולא אחרי הבחירות".