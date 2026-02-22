ההקלטה המצמררת של סרן עומר נאוטרה ז"ל: 'לא מצליח להניע, מנסה שאנשים לא ייכנסו' מתוך 'יהיה טוב', כאן 11

הקלטות הקשר מהטנק של סרן עומר נאוטרה ז"ל מבוקר 7 באוקטובר ייחשפו היום (ראשון) במסגרת הסרט "האמת של גולני", הערב בכאן 11 אחרי מהדורת כאן חדשות.

צוות הטנק, נלחם נגד עשרות מחבלים שירו על הכלי אר.פי.ג'י והצמידו לו מטענים. בהקלטות שישודרו בפעם הראשונה, נשמע מפקד הטנק קורא לעזרה במשך כעשרים דקות, עד שהורה לצוות לצאת ולהסתער על המחבלים.

סרן עומר נאוטרה היה מפקד מחלקת טנקים בגדוד 77 בחטיבה 7. ב-7 באוקטובר הוא קפץ עם צוות הטנק שלו, צוות 3, לגדר המערכת בגבול כשלצידו הטען סמל עוז דניאל ז"ל, הנהג סמל שקד דהן ז"ל והתותחן סמ"ר נמרוד כהן - היחידי שחזר מהשבי בחיים.

עומר, שנחטף ב-7 באוקטובר ונפל בשבי חמאס, היה בן 21 בנופלו. הוא התגייס כחייל בודד ועלה מלונג איילנד שבניו יורק. הוא ואחיו למדו בבית ספר יהודי, והוא לקח חלק פעיל בקהילה היהודית סביבם. בסיום התיכון בחר לעשות שנת מכינה בארץ במכינת "גליל עליון". כאמור, לעומר לא הייתה חובת גיוס, והוא ויתר על לימודים בקולג' כדי להתגייס.

עומר אהב ספורט, שיחק כדורגל, כדורסל וכדורעף והיה קפטן של קבוצות ספורט בבית ספרו. משפחתו וחבריו העידו על אדם חם, אופטימי ואוהב אנשים ש"מאיר את החדר ברגע שהוא נכנס אליו", סיפרה עליו משפחתו.