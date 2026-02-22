ילדה בת 5 נפטרה הלילה בירושלים לאחר שאיבדה את הכרתה בביתה בשכונת הבוכרים.

כוננים של מד"א ואיחוד הצלה הוזעקו למקום לאחר שבני המשפחה החרדית דיווחו כי הילדה אינה מגיבה. לדברי הפראמדיק נפתלי סופר והחובש שמואל אריאלי מ"צוות הצלה", עם הגעתם לא נמצא דופק ולא נשימה. "לדברי בני משפחתה איבדה את הכרתה באופן פתאומי", מסרו.

צוות המגישים החל מיידית בפעולות החייאה מתקדמות - עיסויי לב, הנשמות ומתן שוקים חשמליים. הילדה פונתה במצב אנוש בניידת טיפול נמרץ של מד"א לחדר ההלם בבית החולים הדסה עין כרם, כשהחייאה נמשכת בדרך. בבית החולים נקבע מותה.

חובשי איחוד הצלה שולם קליין ומאיר זנדר הוסיפו כי על פי בני המשפחה, הילדה לא התעוררה משנתה - ולא חשה בטוב בימים שקדמו לאירוע.