סניף חדש של רשת מאפיית גייל'ס בצפון לונדון הושחת בסוף השבוע כשמפגינים פרו-פלסטינים התיזו צבע אדום על חזית המבנה וכתבו עליו "חרם על גייל'ס, מממנת טכנולוגיה ישראלית".

המפגינים אחזו בשלטים שהאשימו את הרשת ב"מימון ישראל" ובהשקעה ב"טכנולוגיית מלחמה" - טענות שהרשת דחתה מכל וכל.

הרקע לטענות: גייל'ס נוסדה בשנות ה-90 על ידי אופים ישראלים, ביניהם גייל מג'יה ורן אבידן, ופתחה את סניפה הראשון ב-2005. ב-2021 נרכשה על ידי חברת ההשקעות האמריקאית "ביין קפיטל", שהשקיעה בין היתר בחברות טכנולוגיה ישראליות.

"אנחנו עסק בריטי ללא קשרים ספציפיים לשום מדינה מחוץ לבריטניה", השיב דובר הרשת. "ההתמקדות שלנו היא בעבודה עם הרשויות ובוידוא שאנשינו מרגישים בטוחים".

משטרת לונדון מסרה כי לא בוצעו מעצרים וכי החקירה נמשכת.

הגינויים לא אחרו לבוא. מועצת הנציגים של יהודי בריטניה הגדירה את האירוע כחלק מ"מגמה מדאיגה של ניסיון לגרש יהודים מהחברה האזרחית".

ארגון הביטחון הקהילתי CST קרא למעשים "גזעניים" וציין כי "כל טענה שגייל'ס קשורה למדינת ישראל היא שקרית לחלוטין". חבר הפרלמנט מהלייבור דיוויד טיילור לא הסתפק בפחות: "זוהי אנטישמיות טהורה, בלי 'אם', בלי 'אבל'".

האירוע מתרחש על רקע גאות באנטישמיות בבריטניה, חודשים ספורים לאחר מתקפת הטרור בבית הכנסת היטון פארק במנצ'סטר בימי כיפור.

בתגובה, אישרה הממשלה הבריטית מימון נוסף של 10 מיליון ליש"ט להגנה על בתי כנסת ומוסדות דתיים, בנוסף ל-73.4 מיליון ליש"ט שאושרו כבר לשנים 2026-2027. "אף אחד לא צריך לחיות בפחד בגלל אמונתו", אמרה שרת הפנים שבאנה מחמוד.