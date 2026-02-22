תיעוד מדקות אחרי התקיפה ללא קרדיט

צור נתן דוראני, בעל חוות "מלאכי אברהם" הסמוכה למעלה חבר, הותקף ביום שישי האחרון על ידי עשרות פורעים ערבים מהכפר בני נעים במהלך מה שהסתמן כמארב מתוכנן בשטחי המרעה של החווה.

האירוע החל כאשר פורעים הגיעו לשטחי המרעה וניסו לגרש את עדר הצאן של החווה מהמקום. רועה הצאן שהיה בנקודה הזעיק את דוראני, שחש למקום ובמקביל דיווח לכוחות הביטחון.

עם הגעתו לשטח, העמידו הפורעים פנים כמי שמעוניינים בשיחה בלבד, אולם תוך רגעים ספורים הגיחו פורעים נוספים מאחור, תקפו את דוראני באלימות והפילו אותו ארצה.

במהלך העימות הפיזי, ניסה דוראני לשלוף את אקדחו האישי לצורך הגנה עצמית, אך הפורעים התעמתו עמו במשך זמן ממושך, הצליחו לחטוף מידיו את האקדח והחזיקו בו כשהוא דרוך.

רק הגעתם של לוחמי צה"ל לזירה מנעה אסון כבד. עם הגעת הכוח, השליכו הפורעים את הנשק לרצפה והחלו להתעמת עם החיילים.

בתום האירוע, עצר צה"ל חמישה ממחבלים והם הועברו להמשך טיפול בתחנת המשטרה.

"חייבים להתייחס לאירוע הזה כפיגוע לכל דבר", אמר דוראני לאחר הלינץ'. "הם הגיעו במטרה ברורה לפגע ולבצע פעולת טרור, היו רגעים שהייתי בטוח שאני עומד למות. צה"ל עצר ב"ה בפעילות ראויה לשבח את מרבית הפורעים שתקפו אותי, אבל זה לא אירוע נקודתי, אלא שיא חדש בטרור כנגד רועי הצאן ביו"ש שרושם זינוק מדאיג בשבועות האחרונים".

למרות האירוע הקשה, הוא מבהיר כי התקיפה לא תרתיע את אנשי החווה: "לטרור הזה בסוף יש מטרה אחת - לגרום לנו לסגת ולהפקיר את השטח. זה לא יקרה. כבר בשבת יצאנו למרעה באותו השטח כדי להעביר מסר ברור: שום טרור לא ישבור אותנו, וככל שתנסו לפגוע ולתקוף אנו רק נלך ונתרחב בעז"ה ונשיב את מרחבי ארצנו לידיים יהודיות".