כבר 30 שנים שארגון "משביע לכל חי רצון" מסייע לנזקקים בסל מזון חודשי שמסייע להם להתקיים בכבוד.

נתנאל שניר, מנהל הארגון, מספר כיצד מתבצעת החלוקה. "פעם בחודש אנחנו אורזים כ-500 סלי מזון שמורכבים בעיקר ממוצרים יבשים שאליהם מוסיפים עופות ודגים. המתנדבים והעובדים מעבירים אותם לרכזי היישובים שמקבלים כל אחד בין 20 ל-30 סלים כדי להגיע לכל המשפחות והמקומות שאף אחד לא מגיע אליהם ברחבי יהודה ושומרון.

לכל יישוב יש רכז חסד שמחובר לרב היישוב ובתיאום עימם הרשימה מתעדכנת ומתחלפת והם גם יודעים לאן להעביר את הסלים כדי שהם יגיעו למקומות הכי נכונים".

לחצו כאן כדי לאפשר לתת "מתנות לאביונים" לארגון "משביע" ולשמח משפחות בפורים

לקראת חגים ומועדים מתבצע תגבור של הסלים עבור משפחות נוספות ובשנות המלחמה נוספו עוד נתמכים רבים לרשימה. "בשנתיים וחצי האחרונות השתנה כל מאזן החלוקה בגלל המלחמה ונוספו הרבה משפחות של אלמנות צה"ל - ולהבדיל - גם משפחות של אנשי מילואים שנזקקות לעזרה ואנחנו שם בשבילם כדי לאפשר להם ולתת להם מענה ראשוני", אומר שניר.

כעת, מתכוננים בארגון למבצע "מתנות לאביונים" לקראת חג הפורים. נתנאל שניר מציין כי "כולנו צריכים לצאת ידי חובת המצווה ולאפשר שביום פורים הצדקה תגיע למשפחה נזקקת. בעצם אנחנו מחלקים את הסלים שלנו ובנוסף גם כסף יום לפני פורים - והרכזים דואגים לחלק את הסלים או כסף למשפחות ביום הפורים עצמו והתורם יוצא ידי חובת מתנות לאביונים".

לדבריו, ההיענות היא גדולה, כך שבכל שנה הסכומים המושקעים במתנות לאביונים - גדול יותר. "המטרה חשובה במיוחד כי בסוף היום גם הגיעו סלים למשפחות שערכם מוערך בעשרות אלפי שקלים. אנחנו כל יום הפורים סביב זה וגם אם הגענו למצב שבשקיעה יש עדיין כסף, אנחנו דואגים לחלק עוד כדי שהכל יעבור בו ביום ושכולם יצאו ידי חובה המצווה במאת האחוזים".

בואו להיות חלק ולתת "מתנות לאביונים" שישמחו עוד משפחה נזקקת ביום פורים