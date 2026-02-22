כבר זמן רב קבוצות פרוטו-רפורמיות, חניכות תרבות אמריקאית האכולה נצרות, עושות מעל ומעבר ליכולתם כדי למוטט את ההבחנה בין איש לאשה, וזה בכל המישורים והתחומים הדתיים.

למגמה חתרנית זו מתווספת עוד את העובדה שאת כל זכויות הגברים קבוצות אלה תובעות לטובת הנשים, אבל לתת ביטוי מינימלי למוסר אלמנטרי הדורש שלפני זכויות יש לעמוד בחובות, ולכן יש קודם כל לדרוש מכל אותן הנשים להטיל על עצמן את כל חובותיהם של הגברים. והשערורייה אינה נעצרת בנקודה זו, אלא באות עוד קבוצות אלה להפוך נשים לסמכויות על גברים. כמובן בשביל הרס מסורות דתיות בנות אלפי שנים הם מוצאות בשנים האחרונות את הבג"ץ מוכן ומזומן תמיד לשם יחוד מלכותו, נענה לכל מה שהורס עקרונות דתיים בשם איזו שהיא פסידו קידמה.

לכן לא פלא שלפני זמן לא רב, קבוצות אלה ניצחו וזכו לכך שאשה תוכל לפסוק הלכה לגבר גם בכל דבר שאינו מוטל על אשה. וכך נולד סוג חדש של מנהיגות בעולם כולו: 'מפקד' המורה לפקודיו לבצע משימות שמעצם מהותו הוא פטור מהן תמיד! איזו שיטה מוסרית נשגבה בריקבונה, אנטי-תיזה של כל עולם התורה 'התקוששו וקושו, קשט עצמך ואח"כ קשט אחרים'!! האמת שאין מה להפתיע במדינתנו: רוב המשתמטים משירות בצה"ל הם חילוניים, והחילוניים מגדפים את החרדים באשר אינם משרתים! אודה ולא אבוש: תמיד התקשיתי להבין מדוע טוענים שאמריקה היא ארץ היכולות הבלתי מסוייגות, כאשר דוקא אצלנו אף הבלתי אפשרי בכל מקום בעולם הופך לאפשרי!

והרבנות הראשית נכנעה לפסק הבג"ץ המחולל רפורמה בבחינות רבנות נגד תורת ה' - וזה אכן נכון נגד תורת ה', בניגוד לדברי הבל של איזה שהוא רשל"ץ לשעבר בתשובותיו חסרות הבסיס - וכל זה בטענת מה? ובכן, מתברר שפסקו זה של השופט סולברג מושתת על העקרון שתואר כזה מקנה זכויות ממוניות, ולכן אין להפלות בין איש לאשה! הרבנות הראשית נבהלה ובונה 'קו הצלה' על איזה שהוא 'פלפול' עתידי לפיו הנשים תיבחנה, אך לא תוסמכנה. איזו ילדותיות! הבג"ץ ימחק את הרעיון הזה תוך פחות משנייה!

מה היה עליה לעשות? ובכן, פשוט: כיון שמדובר בפגיעה עקרונית בתורה עצמה, יש כאן גזירת 'שמד', והיה עליה למסור את עצמה נגד מזימה נכרית זו. איך? כל מיני דרכים באים בחשבון. קודם כל לוותר על הזכויות הממוניות תשואר זה מקנה.

אם זה לא יספיק, אז להצהיר שמשביתים כל שירותי הדת בכל המדינה עד ביטולו של פסק זה מעצם התערבות משפטית אזרחית פסולה בענייני דת! האם היה מעז בג"ץ להתערב בהחלטות דתיות מוסלמיות?! בשום פנים ואופן, ורק נגד יהודים דתיים על אף שזו גזענות שפלה! מה הפחד של הרבנות? שיבטלו כל המשרות והתקציבים! האם כסף ומעמד יקרים יותר מאמונה בה' ובתורתו?! ועוד תירוץ: מדוע לא להזעיק את החכי"ם הדתיים והחרדים כדי להתקומם נגד גזירת שמד זו? הבעיה העקרונית של התערבות גסה של הבג"ץ בענייני דת אינה חדשה, היא תלויה ועומדת עשרות בשנים, ואיך יתכן שהחכי"ם המתיימרים להיות יראי ה' לא העלו אי פעם בדעתם לדרוש את אי תלותה של מערכת המשפט העברית בהסכמים קואליציוניים? האם תקציבים יותר חשובים בעיניהם מערכים?!

בשבוע שחלף העיוורון והילדותיות שבכניעת הרבנות התגלו במלא מערומיהם, שהרי פסק נוסף של הבג"ץ כפה עכשיו רפורמה נוספת בכותל. ומשום מה רק עתה הרבנות צועקת לעוול ולפגיעה בדת? מדוע? האם בגלל שאין במחאה ביחס לכותל כל חשש להפסד תקציבים ומשרות?! הלא רק ילד קטן לא היה מבין שרבנות חלשה מזמינה כניעות נוספות בפני אויביה ובכל הזדמנות. הלא 'איזהו חכם הרואה את הנולד'. רציתי לכתוב כבר אז, אך ידי היו כבולות מכל מיני סיבות. עתה לא ניתן עוד לשתוק גם אם עדיין מגבלות רבות אופפות עלי.

זה שנים שהממשלה והבג"ץ מוצאים את עצמם במאבק יסודי עקרוני באשר הבג"ץ העניק לעצמו סמכויות שלא ניתנו לו מעולם, וראש הממשלה מסרב להיאבק נגד התופעה. מה הפלא?! הלא אם דייני ישראל מסרבים להיאבק נגד עשיקת סמכויות דתיות מיידיה ללא כל סמכות, מה הפלא שבעניינים ארציים נוהגת ממשלת ישראל באותה פחדנות?! בשעות האחרונות אנו שומעים על רבנים אורתודוקסים הנזעקים לגבי הכותל, אבל היכן הם היו לגבי כל שאר עיקורי סמכויות בבכל תחומי התורה, כשרות, רבנות ודיינות?! הלא שתיקתם הרועמת החרישה את אוזנינו כבר עשרות בשנים. מדוע? מפחד? מחשש הפסד תפקידים ומשכורות?

ומעבר לכל זה איני מצליח להבין: מדוע יהיה אסור על בית משפט חילוני שאינו מפחד ומהסס להורות לממשלה בניגוד לכל כלל ולכל עיקרון, שבנוסף רובו עויין הוא לכל דבר שריח תורה נודף ממנו, לדרוש השוואה בין איש לאשה על יד הכותל, אם הרבנות הראשית עצמה מסכימה להשוות בין איש לאשה בבחינות רבנות?! 'על דאטפת אטפוך'!

המסקנה המרה: כלפי מעלה, מי אחראי על החלטת הבג"ץ? ובכן לא אחרת מהרבנות הראשית, וכדי לקיים דבריהם ז"ל 'צרות באות לישראל הסתכל בדייני ישראל' !! ואם מי שהוא חושב שנח וקל היה לי למתוח ביקורת נגד רבנים בכירים, תהיה זו איוולת מצדו. אני תפילה שהיא תאזור חיל ותחזיר לעצמה את כבודה האבוד.

הכותב הוא נשיא ישיבת ההסדר 'אור וישועה'