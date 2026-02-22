היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ופרקליט המדינה עמית איסמן, נטשו הבוקר (ראשון) בפתח ישיבת הממשלה וסירבו להשתתף בדיון, זאת בעקבות עימות חריף סביב כניסתו של ראש אח"מ לחדר הדיונים.

האירוע החל כאשר היועמ"שית, שזומנה לדיון בנושא פרשת הרוגלות, הגיעה לישיבה ודרשה כי ראש אגף החקירות והמודיעין (אח"מ), ניצב בועז בלט, ייכנס עמה לישיבה כדי להשתתף בדיון המקצועי.

לדרישתה של בהרב-מיארה קמה התנגדות נחרצת מצד הדרג המדיני. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, יחד עם אנשי מזכירות הממשלה, הבהירו באופן חד-משמעי כי ניצב בועז בלט לא יורשה להיכנס לדיון בפורום השרים.

בעקבות הסירוב לאפשר לראש אח"מ להצטרף לדיון, החליטו היועמ"שית ופרקליט המדינה שלא להיכנס לחדר הישיבות. השניים נטשו את המקום ומסרבים לקחת חלק בדיון.