יש תאריכים שפשוט קוראים להתחלות חדשות. ביום רביעי הקרוב, ה-25.2, פרויקט 252 מציין את "יום 252" באירוע היכרויות חגיגי ורחב היקף.

המטרה: לאפשר לאלפי רווקים ורווקות לקצר תהליכים ולמצוא זוגיות בצורה נעימה, מכבדת ובאווירה חגיגית - היישר מהסלון הביתי.

להרשמה לזום-ספידייט הגדול בישראל לחצו כאן >>

7 הזדמנויות בשעה אחת

אירוע הזום-ספידייט הפך כבר מזמן לפתרון המועדף על מי שרוצה להתקדם לעבר חתונה בלי "לשרוף" ערבים שלמים על נסיעות, פקקים ודייטים מתישים. הקונספט פשוט: כל משתתף עובר סדרת מפגשים קצרים וממוקדים עם 7 מועמדים שנבחרו עבורו מראש.

האלגוריתם החכם מבצע התאמות על בסיס ערכים, תחומי עניין והעדפות אישיות. הסטטיסטיקה מראה שזה עובד: כ-30% מהמשתתפים יוצאים מהערב עם "מאץ'" (התאמה הדדית) המאפשר המשך קשר רציני.

חגיגת יום 252: מחיר סמלי למנויים

"עבורנו, ה-25.2 הוא הזדמנות לעצור הכל ולהתמקד במטרה אחת: לבנות כמה שיותר בתים בישראל", אומרים בפרויקט. "אנחנו מתרגשים בכל פעם מחדש לראות את ההיענות, והשנה החלטנו להפוך את זה לנגיש וחגיגי אפילו יותר".

לרגל התאריך המיוחד, יצא הפרויקט בבשורה משמחת: מנויי פרויקט 252 יוכלו להירשם לאירוע בעלות של 10 ש"ח בלבד. עבור שאר הציבור, העלות תעמוד על 70 ש"ח.

איך זה עובד?

מצטיידים בחיוך, חיבור לאינטרנט וכוס קפה. האירוע יתקיים ביום רביעי (25.2) בשעה 20:30. כל דייט נמשך דקות ספורות - מספיק זמן כדי להרגיש אם יש כימיה ראשונית. בסיום כל מפגש מסמנים ב"כן" או "לא", ואם יש אישור משני הצדדים - פרטי ההתקשרות עוברים להמשך הכירות.

"בסוף, המפגש האנושי הוא מה שקובע", מסכם צוריאל גביזון, מייסד הפרויקט. "הטכנולוגיה שלנו רק עוזרת להוריד את המחסומים הטכניים. ביום 252, אנחנו מזמינים את כולם לחגוג איתנו את האפשרות להתחיל אהבה חדשה בדרך פשוטה ומרגשת".

המקומות מוגבלים - הבטיחו לעצמכם הזדמנות לאהבה!

לחצו כאן להרשמה לזום-ספידייט החגיגי של יום 252 >>

עדיין לא מנויים? הצטרפו עכשיו וקבלו את ההטבה המיוחדת >>