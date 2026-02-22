ישיבת מבקשי ד' בבית שמש ערכה בסוף השבוע האחרון (חמישי) ערב סיומי מסכתות, סעודת מצווה וערב הזנקה ללימוד תורה במהלך חודש אדר, לעילוי נשמת שמונת ההרוגים שנרצחו על קידוש ה' בישיבת מרכז הרב בפיגוע בראש חודש אדר תשס"ח. באירוע השתתפו תלמידי הישיבה, הוריהם ואורחים נוספים.

ראש הישיבה, הרב יוסי ברינר, אמר, "זכויות לימוד יהיו לעילוי נשמת שמונת הקדושים שהועלו על קידוש ה' בישיבת מרכז הרב. במהלך מבצע זה, שהתחיל בסיומי מסכתות של כשליש מתלמידי הישיבה, התחייבו חלק נוסף מתלמידי הישיבה לסיים את המסכת עד לפורים".

הרב ברינר התייחס למאמצי התלמידים וציין כי "יש תלמידים שישבו עד השעות הקטנות של הלילה כדי לסיים, ויש אפילו שניים שלושה שלא ישנו כל הלילה הקודם. ההזנקה שלנו ללימוד תורה בערב זה, היא תרומה צנועה כדי להרבות תורה בעם ישראל בתקופה זו, ובמיוחד בערב זה שאנחנו מציינים את עלייתם לגנזי מרומים של שמונת הקדושים, אחד מהם, דורון מהרטה הי"ד, היה אחד החברים הטובים שלי".

במהלך הערב נשמעו שיחות מפי הרב יוני לביא, הרב דרור אריה, הרב שמעון בלזם ר"מ בישיבת עלי שניצל מהפיגוע והרב אברהם צבי גאופטמן ראש כולל דיינות במרכז הרב ודיין בבית הדין בבאר שבע.

כמו כן הוענק לשר העלייה והקליטה, אופיר סופר, שי כהוקרה על עזרתו בקבלת הכרה רשמית לישיבה - סט ספרים שכתב ראש הישיבה.

השר סופר אמר באירוע, "לקחנו על עצמינו משימה לעזור לישיבה המיוחדת הזו להתקדם. אני רואה את בחורי החמד הנמצאים כאן, ואני מבטיח לעשות הכל כדי שהישיבה תצמח ותתפתח".

הרב גאופטמן דיבר על המשך ההתפתחות בתורה ויראת שמים ועל משמעות שמה של הישיבה "מבקשי ד'", המזכיר את ארון הברית - מידות שבורות שנועדו לתיקון גדול, כשם שהישיבה מדריכה את תלמידיה תמיד לעלות ולבקש את ה'. בסיום הערב חולקו לר"מים ולמנכ"ל שי צנוע על מסירות נפשם להמשך קיומה של הישיבה.