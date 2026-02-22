שורת רבנים בציונות הדתית פנתה אמש (מוצאי שבת) לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה להתערבות מיידית למניעת חלוקת הכותל המערבי ולאפשרות קיום טקסים רפורמיים במקום.

במכתבם טענו כי שופטי בג"ץ מקדמים פסיקה שתחייב את ממשלת ישראל לאפשר טקסים רפורמיים בכותל, וביקשו מראש הממשלה להסדיר את הסוגיה באופן מיידי.

בפתח המכתב נכתב, "לכבוד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ד' ישמרו ויחייהו. הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, המקום הקדוש אליו ניתן להגיע ולהתפלל כיום הוא הלב הפועם המאחד של כל רבבות עמך בית ישראל".

הרבנים הוסיפו כי "דוקא בימים אלו, בהם ניכר לכל כי עם ישראל משתוקק לשוב ולהתקרב אל מקורות הנצח שלו, שופטי הבג"ץ ממשיכים בדרכם הנלוזה לדרוס ברגל גסה את כל היקר והמאחד שלנו כעם ומקדמים פסיקה שתחייב את ממשלת ישראל לאפשר טקסים רפורמיים בכותל המערבי".

בהמשך כתבו כי דווקא בימים בהם "אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש", ו"אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד", יש לשמור על קדושת המקום.

עוד צוין במכתב כי ראש הממשלה ביקר בעבר בכותל המערבי ונשא תפילה להצלחת חיילי צה"ל, וכתבו כי "כמי שקודשי ישראל יקרים לליבו, וכמי שרומם את רוח העם ערב מבצע 'עם כלביא' כאשר כבודו ביקר בכותל המערבי ונשא תפילה נרגשת להצלחת חיילנו,

אנו מבקשים ממך להתערב באופן מיידי לבלימת חלוקת הכותל על ידי שופטי הבג"ץ ולהורות לממשלת ישראל להסדיר את המצב באופן מיידי כך שלא יהיה עוד פתחון פה לא לשופטי בג"ץ ולא לאף אדם או תנועה לבוא ולחלל את הכותל המערבי".

על המכתב חתומים הרב דב ליאור, הרב אליקים לבנון, הרב אליעזר איגרא, הרב דוד תורג'מן, הרב נעם ולדמן, הרב דוד פנדל, הרב יהושע שפירא, הרב אריאל בראלי, לצד רבנים רבים מחוגי ישיבות הקו ובהם הרב צבי טאו, הרב עמיאל שטרנברג, הרב שלמה אבינר, הרב צבי קוסטינר, הרב חננאל אתרוג, הרב יצחק אלגביש, הרב אחיקם הלוי, הרב אפרים ניאמי, הרב יאיר מרמרוש, הרב אבישי צרויה, הרב אריאל איגרא, הרב אסף בנית, הרב איתי הלוי, הרב יהושע ואן דייק, הרב מיכה הלוי, הרב עדו רוזנטל, הרב אלקסלסי והרב מנחם נוביק.