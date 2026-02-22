פעיל הימין זיו ברנס, שהשתתף יחד עם מרדכי דוד במחאה שנערכה מול ביתה של המגישה לוסי אהריש, טוען בשיחה עם ערוץ 7 כי מתקיימת אכיפה בררנית כלפי חברו שעוכב לחקירה.

"חשוב להעביר לציבור ולעם ישראל מה קרה אתמול. אנחנו פעילי הימין החלטנו להתאחד ולמחות באופן חוקי. לא התנהגנו בצורה אלימה, הכל היה לפי הסדר ולפי החוק", אומר ברנס.

הוא מציין כי "המשטרה הגיעה למקום ותוך רגע עיכבה את מרדכי דוד. הרי המחאה נגד הממשלה במשך שלוש שנים שרפה את המדינה. הם חסמו כבישים, הפגינו מחוץ לכל בית אפשרי. אבל כשפעילי ימין באים למחות בצורה חוקית - ישר מעכבים אותם לחקירה".

לדבריו "אם אנחנו לא נקום ונמחה בצורה חוקית ומסודרת נגד המצב הזה נחזור לימים שהיו לפני השבעה באוקטובר. יש לנו בנק מטרות רחב מאוד למחאה - שכולל בעיקר את הגורמים שלא מכבדים את הדמוקרטיה, והירשו לעצמם לשרוף ולהרוס לנו את המדינה".