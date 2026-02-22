יהודה מברך בשם ומלכות צילום: באדיבות המצלם

בטקס סיום קורס קציני חי"ר, במעמד ראש הממשלה, הנשיא והרמטכ"ל שנערך בסוף השבוע האחרון (ה') בירך יהודה, צוער מצטיין מגדוד גפן ונכדו של הרב משה גנץ, בשם חברי המחזור ואמר, "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

בדבריו התייחס גנץ למחירים הכבדים של השירות הקרבי ולשליחות המוטלת על המפקדים. "המחירים שעלולים לשלם הלוחמים ועלולים לשלם משפחותיהם הם כבדים ולמרות זאת בחרו בשליחות". גנץ הזכיר את חבריו שנפלו בקרבות - רס"ן אומרי חי בן משה, סגן איתן אבנר בן יצחק, סרן ערן שלם וסגן רון ראובן אריאלי.

"אנחנו עומדים זקופי קומה ונרגשים, הופכים למפקדי מחלקות והכשרות בלחימה, ברגע מיוחד זה ומתוך הודיה לריבונו של עולם אברך בשם כלל המחזור: ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".