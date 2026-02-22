חוות נווה אורי בגוש עציון יואב דודקביץ/TPS

הצלם יואב דודקביץ' מגיש תיעוד מיוחד בתמונות ווידאו של חוות "נווה אורי", השוכנת במיקום אסטרטגי על הרכס המחבר את גוש עציון לירושלים.

החווה הוקמה להנצחת זכרה של אורי אנסבכר הי"ד, שנרצחה באכזריות בסמוך לעין יעל. המיקום שנבחר לחווה אינו מקרי - הוא נמצא במרחק אווירי של כ-3.5 קילומטרים בלבד ממקום הרצח, ומהווה מענה ציוני וחינוכי לאובדן הקשה.

את החווה מנהלים ליאור ורחלי טל, שהקימו במקום פרויקט ייחודי לקידום נוער. הפעילות בחווה משלבת עבודה חקלאית עם ליווי חינוכי, מתוך מטרה ליישם את הערכים שאפיינו את אורי - אהבה לאדם ואהבה לאדמה.

בני הנוער לוקחים חלק פעיל בתחזוקת החווה ובעבודה החקלאית ברכס האסטרטגי. בוגרי הפרויקט משתלבים בהמשך הדרך בישיבות, במכינות קדם-צבאיות ומתגייסים לשירות צבאי משמעותי ביחידות קרביות.

צילום: יואב דודקביץ/TPS

