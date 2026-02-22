הרב הראשי בהכנסת ספר התורה צילום: באדיבות המצלם

הכנסת ספר תורה נערכה בסוף השבוע האחרון בישיבת עטרת מרדכי בצפת, לעילוי נשמת אסתר בן חביבה ויחיאל בן סוליקה.

באירוע השתתפו הרב הראשי לישראל הרב קלמן בר, הרב שמואל אליהו רב העיר צפת, ראש ישיבת עטרת מרדכי הרב שי לוי וראש ישיבת ההסדר בעיר הרב אייל יעקובוביץ'.

האירוע נפתח בהתכנסות בבית המדרש ובשיעור מרכזי מפי הרב הראשי. לאחר תפילת מנחה התקיימה הכנסת ספר התורה ברוב עם, בליווי הרקדה וסעודת מצווה.

הרב שמואל אליהו נשא דברים על הקשר בין סיפור חג הפורים ובין האתגרים עמם מתמודד העם בתקופה זו. עוד ציין את ההתקרבות הגדולה ליהדות בתקופה זו.

הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, אמר כי "הרב קוק כותב באחת מהאגרות שכל מקום יש לו תכונות מסוימות ולכן צדיקים היו לא סתם הולכים למקום מסויים, זה התאים לתכונות שלהם. בעיר צפת התלכדו כל גדולי העולם ויש לה תכונות מיוחדות והם משפיעות ברוך השם".

עוד עסק הרב בר במגילת אסתר ובמשמעות הסעודה של אחשוורוש, והסביר מדוע היה חמור כל כך שנהנו מסעודתו של אותו רשע. לדבריו, כאשר עם שוכח את ייעודו הוא מאבד את הצורך בקיום שלו, וציין את העמים הרבים שהיו ואינם לעומת עם ישראל.