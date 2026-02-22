ערבי מהכפר ח'רסה שבמרחב יהודה נעצר לפנות בוקר (ראשון) בפעילות משותפת של משטרת מחוז ש"י וכוח צה"ל מחטמ"ר יהודה.

לאחר פעילות מודיעינית מקדימה של פיקוד המרכז, פעלו לוחמי יחידת 'חץ יהודה' בכפר ח'רסה ועצרו חשוד בשנות ה-20 לחייו, המזוהה עם ארגון הטרור חמאס. החשוד נחקר בחשד לעבירות הסתה לטרור ברשתות החברתיות במהלך החודשים האחרונים.

בין הפרסומים שיוחסו לו הופיע סרטון מזירת פיגוע הירי בצומת רמות בירושלים, שאליו צורף הכיתוב: "נלחם בכדורי רובים, בדרכי נועם זה לא ייפתר. כדור בראש יסיים את קיום הכובש".

בפרסומים נוספים שיבח החשוד את המחבל אבראהים אלנבלוסי, ממפקדי חוליית הטרור 'גוב האריות' שחוסל בידי כוחות צה"ל. בכותרת הפרופיל האישי שלו ברשת צוין: "תשבעו לי בכבודכם, אל תניחו את הרובה".

החשוד הועבר לחקירה בתחנת חברון בגין חשד להסתה לטרור ועבירות נוספות. במהלך הפעילות הודבק שלט אזהרה סמוך לביתו, ובו נכתב כי כוחות הביטחון עוקבים אחר פרסומים במרשתת וכי פרסום תכנים מסיתים נחשב לעבירת טרור העלולה להוביל למעצר.