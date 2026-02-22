לוחם מג"ב נהרג הערב (ראשון) לאחר שנורה בראשו מפליטת כדור מנשקו של חברו.

הדיווח על הירי התקבל בבית פרטי ביישוב אזור, לאחר שאחד השכנים שמע את הירייה והזעיק את מד"א. צוותי הרפואה ביצעו ניסיונות החייאה בצעיר, אך נאלצו לקבוע את מותו בזירה.

מחקירה ראשונית עולה חשד למשחק בנשק או לפליטת כדור. בזירה עוכבו שניים: אחד מהם עד לאירוע, שעוכב לצורך מסירת עדות במשטרה.

המעורב השני הוא חייל בשירות סדיר בן 18, תושב אזור, שמנשקו נפלט הכדור. גם הקורבן הוא תושב היישוב. נשקו של החייל נתפס. במקביל, מצ"ח פתחה בחקירה לבירור נסיבות האירוע.

פרמדיקית מד"א רוני זלץ וחובשת מד"א אנה גברילוב תיארו צעיר ששכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פצע ירי בגופו. "הענקנו לו טיפול רפואי וביצענו פעולות החייאה ממושכות, אך בסופן נאלצנו לקבוע את מותו", סיפרו.