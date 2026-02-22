מוחמד עבאס, בנו בן ה-15 של יו"ר רע"ם מנסור עבאס, נפצע באורח קשה בתאונת אופנוע וסובל מפגיעת ראש.

הוא טופל על ידי צוות מד"א והועבר לחדר הטראומה של המרכז הרפואי בפוריה משם נמסר כי הוא סובל מפגיעת ראש, והיועבר בהמשך לבית החולים רמב"ם.

פרמדיק מד"א, ניסים לוי, סיפר: "ראינו את הנער שוכב במרכז הכביש כשהוא בהכרה מלאה וסובל מחבלות קשות בגופו, לאחר שנפגע מרכב. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו יציב".

​ח"כ עבאס הודה לכל הדורשים בשלומו ומסר: "אנו מודים לצוותים הרפואיים ומבקשים מהציבור לשאת תפילה להחלמתו המהירה של מוחמד ושל כל שאר החולים. בשל הנסיבות, לא נוכל להשיב לכל הפניות האישיות בעת הזו, ומודים לכולם על ההבנה".