היועץ האסטרטגי ויו"ר תנועת 'תקומה', ברלה קרומבי, מכרו של בצלאל זיני, ליקט מפרסומים שונים פרטים אודות פרשת בצלאל זיני והחשדות נגדו. בראיון לערוץ 7 הוא עושה לנו מעט סדר ומעלה את שאלת הסיכוי שאחיו של ראש השב"כ יקבל דין צדק.

קרומבי מדגיש בפתח הדברים כי נראה שבפנינו לא רק מערכת משפטית אלא גם מערכת תקשורתית ששמה לה למטרה להרשיע את בצלאל זיני, ובכך לקדם את הדחת אחיו מתפקידו כראש השב"כ. לשם כך עושה התקשורת לא מעט תרגילים ומניפולציות המכוונות לתודעת הציבור.

באחד המקרים, מספר קרומבי, את הכותרת הדרמטית שפורסמה באחד העיתונים המודפסים ולפיה 'זיני עמד ותיצפת' בשעת ההברחה, אלא שקריאה בכתבה פנימה מגלה שמדובר בציטוט מתוך דבריו של אחד החשודים הבמקש להגנתו להטיל אשם על אחרים ומספר שזיני עמד ותיצפת, על אף שאין לכך לא ראיות ולא תיעוד כלשהו, אך האמירה כבר הופכת לכותרת ראשית.

במקרה אחר נכתב שזיני קיבל לידיו כסף מזומן והטענה מדברת על סכום של 380 אלף שקלים, אלא שמתמלילי החקירה שפורסמו על ידי אביעד גליקמן עולה שבחקירתו מספר זיני על סכום של 25 אלף שקלים שהוא העביר לטובת שיפוץ מקלחת בביתה של אלמנת חלל מלחמה מחיילי היחידה. בעיניו היה מדובר בסכום שהגיע ליחידה כתרומה. הסכום הגבוה יותר, 380 אלף שקלים, הוא בסך הכול טענה של אחד המעורבים ומערב לכך אין עדות לסכום זה.

"אחד החיילים שהיה מעורב ברשת ההברחות אמר שהביא תרומה. כשמגיעות תרומות שכאלה לא שואלים ולא מתחקרים כל אחד מאיפה זה בא", אומר קרומבי ומציין סכום נוסף של 5200 שקלים שניתנו לאחד החיילים ביחידה שחיתן את בתו והיה זקוק לסכום שכזה.

"אם ננקה את כל התעמולה, נגלה שאין הוכחה לכך שזיני שלשל פרוטה אחת לכיסו, אין ראיות למעורבות שלו, אין תמונות או כל מידע אחר. מה שידוע הוא שחשוד אחד טוען שהוא היה מעורב וחשוד נוסף שטען שיש איש לוגיסטיקה שהיה מעורב והוא לא מכיר אותו ומתמונות שהראו לו הוא טען שזה אכן הוא, זה זיני. כשמדובר בשני החשודים המרכזיים בפרשה צריכים לקחת את דבריהם בערבון מוגבל. מעבר לכך, גם בגרסה המחמירה של כתב האישום, המחמירה הפרקליטות שמה את בצלאל בתיק נפרד כי ברור שהוא לא היה חלק מהרשת הזו. יתכן שהוא היה שותף להכנסת הציוד בלי לדעת לאן הוא מגיע. חשוב לציין שגם מכתב האישום ברור בוודאות שהוא לא חשב שזה מגיע לחמאס. יתכן שחשב שמכניסים תנורי חימום וסיגריות לחיילים שנמצאים בפנים".

קרומבי מדגיש את האבסורד שבקשירתו של זיני לאירוע לבד מהכללת סעיף הסיוע לאויב בעת מלחמה, סעיף שעמית אייסמן הכניס על אף שהיתה פרשה דומה לפני שנה ובה לא היה מעצר עד תום ההליכים והענישה הייתה קלה.

בנקודה זו שואל קרומבי ותוהה: "האם יש כאן רדיפה בגלל שהוא אחיו של ראש השב"כ שנבחר על אפם וחמתם של אנשי המערכת המשפטית והדיפסטייט שמנסים ליירט אותו דרך הסעיף התמוהה של ועדת גרוניס שלפיו אם מישהו מקרובי משפחתו ייחשד בפרשה חמורה הוא יודח. האם זו רדיפה בגלל שמדובר במתנחל עם כיפה מעפרה?".

קרומבי מציין כי קיימת כבר תיאוריית קונספירציה ולפיה כל האירוע נתפר כדי להביא להדחת דוד זיני, אך הוא עצמו מעדיף שלא להיתפס לה, גם אם יש לתיאורייה זו מקום, בעיקר על רקע ההתעקשות של ועדת גרוניס על סעיף קרוב המשפחה, הסעיף התמוה, ועל רקע הניסיון של הדיפסטייט להילחם במינויו של דוד זיני כולל ביצוע עבירות חמורות של האזנה לטלפון של דוד זיני על ידי מי שהיה לסגנו. למרות כל זאת קרומבי מבקש "להתמקד בעובדות ולהציב סימני שאלה בפני הציבור בלי לקבוע מסמרות ועובדות, בלי לומר שיש כאן בטוח רדיפה או שבטוח הוא צדיק, למרות שהכרתי אותו כאדם צדיק וכחייל של עם ישראל".

על ההיכרות האישית שלו עם בצלאל זיני, מזכיר קרומבי כי במסגרת הטיעונים של ראשי השב"כ לשעבר נגד מינויו של דוד זיני, צוין גם הקשר העסקי בינו לבין בצלאל זיני כאיש חברת הפקות שהשתתף בהפקת הפגנות הרפורמה שהובלת קרומבי. "מבחינתם זו הייתה כבר סיבה להדיח את דוד זיני מראשות השב"כ".

"במסגרת הזו הכרתי אותו כאדם מסור מאוד לעם ישראל, בעלים של חברת הפקה שהכרתי אותו לאחר מכן גם במסגרת שירות המילואים כשגייס כספים כתרומה לקניית ציוד הכרחי ליחידה שלו. מדובר באדם אידיאליסט, איש יקר מאוד, תמים מאוד, כזה שלא מעניין אותו כסף, אל בזמן ההפגנות ואל בשום שלב אחר".

אנחנו שואלים את קרומבי אודות הסיכוי שבצלאל זיני יקבל דין צדק כאשר המגמה האמיתית היא הדחת אחיו, וקרומבי סבור שבהחלט זו השאלה המרכזית. "איך יכול להיות שבמדינת ישראל אדם שנחשד בעבירות כאלה, ללא ראיות וללא עבר פלילי, שמשתף פעולה עם החקירה, לא אדם מסוכן, נמצא עדיין במעצר עד תום ההליכים. אפילו ג'וש בריינר כתב על זה ב'הארץ' והגדיר זאת כרדיפה מסוכנת. איך יתכן ששמים אותו בצינוק כאחרון העבריינים? אלה שאלות שצריכים לשאול, גם החברים שלו וגם כלי התקשורת, מול סימני הקריאה הברורים והזויים שמציבה המערכת התקשורתית שאמורה הייתה לשאול את אותן שאלות ולצערי לא שואלת אותן".