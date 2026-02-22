לוסי אהריש מזהירה את נתניהו: הבריונים האלו יתהפכו גם עליך צילום: באדיבות חדשות 13

מגישת הטלוויזיה לוסי אהריש התייחסה הערב (ראשון) בתוכניתה ברשת 13 למחאה שהוביל פעיל הימין מרדכי דוד ליד ביתה והפנתה את האצבע המאשימה לראש הממשלה בנימין נתניהו.

"בריונות זו הרעה החולה של החברה כאן בישראל בשנים האחרונות. והיא הולכת ומסלימה ומסלימה ומתקרבת לכל אחד ואחת מאיתנו, אזרחי המדינה. אנחנו רואים אותה ברחובות, בכבישים, בפוליטיקה, בכלכלה, בשיח הציבורי, ועכשיו זה הגיע גם לפתח הבית שלי. החוק הוא רק המלצה, כי יש רוח, והרוח הזאת של המחוקק, של הממשלה, היא רוח רעה שמעודדת את הבריונים ומענישה את מי שמנסה לנהוג בכבוד ובהגינות", טענה אהריש.

היא הוסיפה "אתמול מחוץ לבית שלי, במסדרון, נעמדו כ-15 שקוראים לעצמם גברים. רגע אחרי שהם תקפו את מתן וילנאי, סגן הרמטכ"ל לשעבר, בן ה-81, הם המשיכו אליי הביתה. אליי ואל המשפחה שלי ואל הילד שלי - ולמרות שאסור להם להיכנס, הם נכנסו ועמדו עם מגפון, מחוץ לבית. עכשיו הם מורחקים לשבועיים מהבית שלי".

את האשמה היא תלתה, כאמור, בראש הממשלה. "אתם יודעים מה? ה-15 האלו, התתי רמה האלה, לא מפריעים לי. הם אמנם מסיתים, אבל הם בעיקר מוסתים. כן. כאן ועכשיו, אדוני ראש הממשלה, וזה שוב אתה, שלא רואה, שלא שומע, שלא יודע מה קורה לו מתחת לאף. לא יודע למה הוא בעצמו גרם, במו ידיו, במילותיו ובשתיקתו. אולי, אם ילחצו עליו מספיק, הוא יסכים להגיד שזו לא דרכו. אבל זאת בדיוק דרכו. לא ללכלך את הידיים, לא להיות שם כשזה קורה, לא להצטלם עם אדם כזה או אחר, אבל לוודא טוב-טוב שאותו אדם ימשיך במה שהוא עושה.

אתה אשם. ועד שלא תקרא לכל הביריונים שלך, ויש הרבה כאלו להפסיק, לעצור, אתה המנהיג של חבורת הבריונים, כמו בכל ארגון פשע. ידיך נקיות. ולא, זה לא הימין. זה לא הימין של ז'בוטינסקי, זה לא הימין של בגין, זה לא הימין של שמיר שיצא ממיליאת הכנסת בזמן שכהנא עלה לדבר, או הימין של אריאל שרון, זכרו לברכה. זה הימין שלך, נתניהו. אלים, סותם פיות, ביריוני ומסית. הימין שחיבק את מורשת כהנא ונתן לה את השיפור. אז אל תתקשר לבקש סליחה, כן, ביבי? תתקשר לאנשים שמפעילים ומעריצים ורוצים להתחתן עם מי שהגיע אליי הביתה. תעצור את הבריונים, כי יום אחד, יום אחד, הבריונים האלו גם יגיעו לפתח הבית שלך. מי יודע מתי הם יתהפכו עליך", סיכמה אהריש.