משרד הבריאות מעדכן כי ילד כבן שש, שלא חוסן, נפטר (ראשון) ממחלת החצבת. הילד הגיע במצב אנוש לבית החולים, שם לאחר מאמצי החייאה, נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

במשרד מציינים כי מבין 15 מקרי התמותה האחרים, מרבית הנפטרים הם תינוקות וילדים בריאים וללא מחלות רקע - שלא חוסנו נגד חצבת.

כמו כן, מדגישים במשרד כי קיימת חשיבות קריטית להגעה בזמן לקבלת טיפול רפואי, עם הופעת התסמינים או חשד להידבקות במחלה. הגעה בזמן יכולה להציל חיים.

בשבוע שעבר נפטר מחצבת ילד בן תשע שלא חוסן למחלה. שבוע לפני כן, נפטר תינוק כבן שנה מירושלים בעקבות סיבוכי המחלה.

לפני כחודש פונתה פעוטה כבת שנתיים משכונת מאה שערים בירושלים לבית החולים בעקבות סיבוכי חצבת, כשהיא במצב קשה. הפינוי נעשה לאחר שמשפחתה התנגדה לטיפול.