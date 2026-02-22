באמקול באשדוד התקייים בסוף השבוע האחרון טקס למסירת כלי ציוד מכני הנדסי חדש, אשר זכה לשם "אנדו".

הכלי הוקדש לזכרו של רס"ל אנדועלם קבדה הי"ד, לוחם צמ"ה, שנפל בקרבות בחאן יונס במהלך מלחמת התקומה, לאחר שטיל נ"ט פגע בדחפור ה-D9 שבו פעל.

מסירת הכלי התאפשרה במסגרת "פרויקט הכלים", המוכר גם כפרויקט "הכלים לחוות", מיזם שאותו מובילה העמותה לפיתוח חוות חקלאיות. "ייעודו של הכלי החדש הוא לחזק את ההתיישבות ולסייע לעשייה החקלאית והלאומית בשטח, כאשר דרך עשייה זו הוא נושא עמו את המורשת, הערכים והזיכרון של הנופל".

בטקס השתתפו הוריו של הנופל ואחיו, יו"ר אמקול, משה הרצליך מהעמותה לפיתוח חוות חקלאיות בשומרון, צור נתן דוראני ואיתן מלט מהחוות, ולוחמים מהיחידה בה נפל.

השר אופיר סופר שהשתתף בטקס אמר: "סיפור חייו של אנדו הוא סיפור ציוני מרגש וערכי - עלייה לארץ עם משפחתו היקרה, עשייה למען הקהילה והגנה על המולדת. הוא היה לוחם אמיץ שפעל בנחישות תחת אש, מתוך אחריות לחבריו ומחויבות עמוקה לביטחון עם ישראל. גבורתו בשדה הקרב מצטרפת לדרך חייו המעוררת השראה.

הנצחת הגיבורים שלנו איננה רק בזיכרון - אלא בהמשך האחיזה בקרקע והעמקת ההתיישבות שבהכרח תחזק את בטחון מדינת ישראל. יוזמה זו הינה אבן נוספת בתנופה האדירה שאנחנו רואים בהתיישבות בדחיפתו של ידידי שר האוצר בצלאל סמוטריץ. הכלי שנושא את שמו של אנדו ימשיך לבנות, לפתח ולהצמיח את הארץ".