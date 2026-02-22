הרב איינהורן עונה לאורי משגב צילום: באדיבות המצלם

מייסד ארגון צל"ש, הרב פרץ איינהורן, פרסם היום (ראשון) סרטון תגובה לכתב 'הארץ' אורי משגב ובו עמד על העובדות בנוגע להתוועדות שקיימו מסיימי קורס קצינים במוצ"ש בשבוע שעבר.

משגב טען כי האירוע התקיים במסגרת צה"לית ובמהלכו הוכרחו חיילים חילונים לחבוש כיפה בניגוד לרצונם.

"האירוע במוצאי שבת היה 'מסיבה של תורה' עם ביני לנדאו, בזמנם החופשי של החיילים, באזרחות, ללא מדים. אף אחד לא הוכרח לשים כיפה" כתב הרב והוסיף: "גם לחיילים שלנו הדתיים, מותר לחגוג במסיבות שמתאימות להם, כדי לקבל עוד כוחות להמשך השליחות בצבא",

הרב הבהיר, תוך שהוא מציג את פעילות הארגון המלווה מעל מאה אלף חיילים בכל יחידות הצבא, כי בצל"ש רואים בשירות הצבאי ובתורה שניים שהולכים יחד: "אנחנו בארגון צל"ש מרימים את דגל המדינה ואת ספר התורה גבוה-גבוה, ואצלנו זה משתלב ביחד" טען ופנה למשגב ואמר: "אתה צריך להכיר את הארגון שלנו".